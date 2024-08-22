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«Русские Витязи» показали высший пилотаж на тренировочном полете в Иркутске

Жители Иркутска могли увидеть высший пилотаж истребителей Су-30МС.

Источник: Комсомольская правда

В Иркутске 22 августа тренировку перед показом провела авиационная группа высшего пилотажа «Русские Витязи». Истребители официально покажут комплексный полет на 90-летие Иркутского авиационного завода 24 августа. Об этом «Русские Витязи» сообщили в своем тг-канале.

— Тренировочный полет выполнен успешно, безопасно и в полном объеме. Обозначали себя еще раз для тех, кто не был извещен о предстоящем показе в эту субботу, — поделились «Русские Витязи».

Прежде, чем отработать комплекс фигур, самолеты пролетели над городом, любуясь на сибирские красоты.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что уроженец столицы Приангарья отправится на Международную космическую станцию. Сергей Микаев выполнит свой первый полет в космос в 2025 году.