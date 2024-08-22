VK увеличивает скорость загрузки видео и музыки

Благодаря обновленной сети пользователи получают доступ к контенту из ближайшего узла, что увеличивает скорость загрузки на 20−30% в среднем. Это обновление стало особенно актуальным на фоне увеличения числа пользователей и авторов платформы VK Видео, что привело к 30% росту общего видеотрафика с начала 2024 года. Отдельные категории контента показали еще более значительный рост: количество детского контента увеличилось более чем в 4,5 раза, спортивных видео — в пять раз, а просмотры развлекательных шоу в HD-качестве выросли на порядок с января по август текущего года. Елена Якупова подчеркнула, что технические улучшения позволят пользователям наслаждаться сервисами VK без задержек. Модернизация коснется просмотра видео в высоком разрешении, прослушивания музыки, общения и других онлайн-активностей.