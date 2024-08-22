В омской колонии скрепили духовными узами заключенного и его возлюбленную

В омской исправительной колонии № 7 обвенчались заключенный и его супруга. Пара уже состояла в гражданском браке, однако молодожены решили скрепить свои духовные узы.
Обряд венчания прошел в храме святых Новомучеников и Исповедников Церкви Русской при исправительной колонии № 7.
«Церемонию таинства провел протоиерей Андрей Кравченко, окормляющий храм учреждения. Священнослужитель поздравил новую семью, призвал хранить любовь и стойко противостоять жизненным испытаниям», — сообщили в пресс-службе УФСИН России по Омской области.
В ведомстве также отметили, что это далеко не первый случай, когда заключенные хотят обвенчаться со своими возлюбленными.