Более 2 тысяч камер видеонаблюдения заработали в Нижегородской области

За первое полугодие 2024 года к системам видеонаблюдения аппаратно-программного комплекса (АПК) «Безопасный город» больше 2 тысяч камер. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
В целом в области работают около 16 тысяч камер видеонаблюдения. В систему включены камеры железнодорожного вокзала, автовокзалов, аэропорта, станций метро, канатной дороги, «умных» остановок, крупных ТЦ и гостиниц, спортобъектов, а также парков и скверов. В АПК «Безопасный город» интегрированы практически все цифровые домофоны в Нижнем Новгороде и Дзержинске. В дальнейшем камерами будут оснащаться дворовые территории.
Система используется для профилактики и раскрытия преступлений, а также для наблюдения за состоянием дорог, выявления переполненных мусорных контейнеров, неубранного мусора, подсчета числа посетителей общественных пространств и соцучреждений.
Ранее в Нижегородской области было решено заменить пульты экстренной связи «Гражданин — Полиция» на современные камеры АПК «Безопасный город».