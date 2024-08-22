Более 2 тысяч камер видеонаблюдения заработали в Нижегородской области

В целом в области работают около 16 тысяч камер видеонаблюдения. В систему включены камеры железнодорожного вокзала, автовокзалов, аэропорта, станций метро, канатной дороги, «умных» остановок, крупных ТЦ и гостиниц, спортобъектов, а также парков и скверов. В АПК «Безопасный город» интегрированы практически все цифровые домофоны в Нижнем Новгороде и Дзержинске. В дальнейшем камерами будут оснащаться дворовые территории.