Как заброшенный Дом быта в Иркутске превращают в арт-объект

«В основном это известные, опытные художники со своим стилем — например, Moff из Перми, который рисует в технике реализма. Он будет расписывать фасад в Октябрьском округе, — говорит он. — Впервые ребята из московского коллектива “Цех” будут создавать триптих в Усолье-Сибирском. Это непростая задача: нужно, чтобы все три фасада сочетались и гармонично вписались в пространство. Кстати, Антон Табатчиков из Екатеринбурга приехал раньше всех и уже закончил свою работу — расписал трансформаторную подстанцию в Академгородке. Иркутяне могут знать его по “гигантским воробьям” в районе Глазковского моста, который он создал во время одного из прошедших фестивалей».