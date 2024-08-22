Как заброшенный Дом быта в Иркутске превращают в арт-объект

Дом быта на улице Урицкого в Иркутске имеет незавидную судьбу. Уже несколько лет этот образец советской архитектуры заброшен и находится в запущенном состоянии. Однако этим сейчас он начал постепенно преображаться, и к концу лета превратится в полноценный арт-объект. Подробности в материале irk.aif.ru.
Символ быта
Накануне на одной из стен Дома быта появились эскизы в виде прямоугольников с геометрическими узорами. Это заготовки для «советских ковров», которые с помощью баллончиков предстояло раскрасить обычным иркутянам.
Так необычно решили отметить начало пятого фестиваля уличного искусства «Голос улиц», в ходе которого на улицах Иркутска, Усолья-Сибирского, Шелехова и Слюдянки появится более 20 масштабных рисунков — муралов, покрывающих фасады многоэтажек и трансформаторных подстанций.
За баллончики у Дома быта взялись и дети, и взрослые. Некоторые впервые попробовали рисовать на стенах. Меньше чем через час заготовки превратились в 4 ярких и неповторимых рисованных ковра. Кстати — а почему именно ковры?
«Когда мы решили, что будем расписывать Дом быта, я задумался о том, что лучше всего может с ним ассоциироваться — наверняка что-то про быт. Так и пришла идея обыграть идею настенных ковров, — говорит автор идеи, художник фестиваля Дмитрий Темников. — Первые нарисовали простые горожане, впоследствии художники их доработают. Также каждому участнику фестиваля предстоит создать свой эскиз, и таким образом “ковры” появятся по всему периметру здания. Это для них необычная задача: сделать что-то в своём стиле, но при этом сохранить узнаваемость ковра».
От Калининграда до Владивостока
Как рассказал куратор проекта Илья Сергеев, на фестиваль в Иркутске заявки подали около сотни художников, из которых отобрали лучших. География участников в этом году обширна — от Калининграда до Владивостока.
«В основном это известные, опытные художники со своим стилем — например, Moff из Перми, который рисует в технике реализма. Он будет расписывать фасад в Октябрьском округе, — говорит он. — Впервые ребята из московского коллектива “Цех” будут создавать триптих в Усолье-Сибирском. Это непростая задача: нужно, чтобы все три фасада сочетались и гармонично вписались в пространство. Кстати, Антон Табатчиков из Екатеринбурга приехал раньше всех и уже закончил свою работу — расписал трансформаторную подстанцию в Академгородке. Иркутяне могут знать его по “гигантским воробьям” в районе Глазковского моста, который он создал во время одного из прошедших фестивалей».
Есть в этом году и дебютант — художник из Владивостока Николай Кухоренко. Организаторы посмотрели на его работы и пригласили в Иркутск. Это будете его первая масштабная роспись.
Не запретить — а дать возможности
Фестиваль «Голос улиц» проходит пятый год. Поначалу художники расписывали только небольшие кубы на остове Юность, а сейчас по всему городу появляются уже большие, масштабные работы. Проект призван показать, что Иркутск — город творческий. Его создатели решили посмотреть на проблему вандализма, которая есть в нашем городе, с необычной стороны: не запрещать уличным художникам самовыражаться, а, наоборот — предоставить площадку для творчества. Готовы дать и стены, и материалы — было бы желание.
«Мы планируем в этом году организовать арт-лабораторию с участием иногородних художников, чтобы иркутские авторы прошли обучение и были готовы браться за большие объекты, — говорит Илья Сергеев. — В ходе проекта и сейчас проводятся мастер-классы и встречи с известными художниками, которые делятся своим опытом».