В Ильменском заповеднике сохраняют исчезающую европейскую норку. Фото, видео

С конца 1950-х годов XX века европейская норка вытесняется американской, когда-то завезенной на территорию России. Европейская норка включена почти во все региональные Красные книги, а кавказский подвид занесен в Красную книгу РФ.
Для старшего научного сотрудника Ильменского заповедника проблема исчезновения вида в Челябинской области стала делом многих лет жизни. Питомник в заповеднике и Фонд Сохранения европейской норки — единственные в стране.
Видео: Ольга Андрианова
Текст: Валерия Соловьева
Экспедиция «Южный Урал: от Бронзового века к будущему» победила в профессиональном конкурсе «Открываем Россию заново», который ежегодно проводится Высшей школой экономики при поддержке президентской платформы «Россия — страна возможностей», программы Росмолодёжи «Больше, чем путешествие» и Русского географического общества.