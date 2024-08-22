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В Ильменском заповеднике сохраняют исчезающую европейскую норку. Фото, видео

Европейская норка — исчезающий вид как почти во всех российских регионах, где он раньше обитал, так и в Европе. Наталья Владимировна Киселева, кандидат биологических наук, почти 25 лет занимается его сохранением.

С конца 1950-х годов XX века европейская норка вытесняется американской, когда-то завезенной на территорию России. Европейская норка включена почти во все региональные Красные книги, а кавказский подвид занесен в Красную книгу РФ.

Для старшего научного сотрудника Ильменского заповедника проблема исчезновения вида в Челябинской области стала делом многих лет жизни. Питомник в заповеднике и Фонд Сохранения европейской норки — единственные в стране.

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Видео: Ольга Андрианова
Текст: Валерия Соловьева

Экспедиция «Южный Урал: от Бронзового века к будущему» победила в профессиональном конкурсе «Открываем Россию заново», который ежегодно проводится Высшей школой экономики при поддержке президентской платформы «Россия — страна возможностей», программы Росмолодёжи «Больше, чем путешествие» и Русского географического общества.

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