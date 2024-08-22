Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии медведь разграбил пасеку

Размер ущерба не уточняется.

Источник: Башинформ

В государственном природном заказнике «Ишимбайский» на пасеку заглянул медведь. К пчеловоду, который арендовал здесь участок, косолапый сладкоежка пришел, чтобы полакомиться медом. Он разнес стену апидомика и добрался до рамок с пчелиным продуктом. На кадрах, опубликованных с места «преступления», видно, что на земле лежат несколько раскуроченных рамок. Также везде остались следы когтей и лап. Размер ущерба, нанесенный пасеке, не уточняется.