В Башкирии медведь разграбил пасеку

В государственном природном заказнике «Ишимбайский» на пасеку заглянул медведь. К пчеловоду, который арендовал здесь участок, косолапый сладкоежка пришел, чтобы полакомиться медом. Он разнес стену апидомика и добрался до рамок с пчелиным продуктом. На кадрах, опубликованных с места «преступления», видно, что на земле лежат несколько раскуроченных рамок. Также везде остались следы когтей и лап. Размер ущерба, нанесенный пасеке, не уточняется.