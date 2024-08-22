Африканская полиция сообщила об убийстве пропавшей молодой россиянки

Судя по имеющейся информации, Шамигулова знакомилась с местными мужчинами на сайтах знакомств. Во время поисков допросили как минимум двоих в возрасте 24 и 31 года, которые рассказали, что познакомились с россиянкой в соответствующих приложениях, но не причастны к ее исчезновению. Остановила ли девушка свой выбор на убийце-компьютерщике, точно не ясно, так как некоторые близкие говорили, что она уехала в машине «друга», а не своего молодого человека.