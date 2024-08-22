Жители Ростовской области сообщили о громких звуках в ночь на 22 августа

Позже губернатор Василий Голубев сообщил о ликвидации БПЛА на западе региона. По словам донского главы, пострадавших и повреждения объектов зафиксировано не было. По уточненным данным Минобороны России, силы ПВО прошедшей ночью сбили семь беспилотников.