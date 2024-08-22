Жители Ростовской области сообщили о громких звуках в ночь на 22 августа

Жители как минимум двух городов Ростовской области сообщили в социальных сетях о громких звуках, которые были слышны в ночь на 22 августа.
По словам людей, «оглушительный грохот» отмечался после полуночи. Один из интернет-пользователей в комментариях рассказал, что видел вспышку в небе.
Позже губернатор Василий Голубев сообщил о ликвидации БПЛА на западе региона. По словам донского главы, пострадавших и повреждения объектов зафиксировано не было. По уточненным данным Минобороны России, силы ПВО прошедшей ночью сбили семь беспилотников.