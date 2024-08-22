Многодетный отец из Таганрога, который лишился руки из-за удара током, завоевал Кубок мира по армрестлингу

— Младшей дочке уже пять лет, и стараюсь быть с ней везде. Вместе занимаемся конным спортом, например. И неважно, сколько у тебя рук — две, одна. Да хоть три! Важно то, ради чего ты живешь. Я думаю, что все мы — чьи-то ангелы-хранители, и, несмотря ни на что, мы обязаны жить для детей, быть в ресурсе, показывать им хороший пример и любить жизнь! Терять к ней интерес, валяться под забором пьяным оттого, что, видите-ли, нет какой-то части тела, это, считаю, очень примитивно, глупо и безответственно.