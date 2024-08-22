Многодетный отец из Таганрога, который лишился руки из-за удара током, завоевал Кубок мира по армрестлингу

38-летний Дмитрий Бирюков из Таганрога стал местной знаменитостью. Сильный духом и телом, обладатель Кубка мира по армрестлингу. И это — с ампутированной (!) левой рукой.
«БУДТО ВО СНЕ, А ПРОСНУТЬСЯ НЕ МОЖЕШЬ».
До января 2015 года Дмитрий работал на заводе резчиком по металлу, а еще подрабатывал тренером в охране.
— В одну из смен получил задание. Хотел справиться побыстрее и пойти домой. С этими мыслями вырезал балку газорезом, стоя на одном колене. А рядом была подстанция, из которой торчали высоковольтные кабели. В цехе было мокро. Когда деталь упала на пол и, видимо, попала на оголенный провод или что-то, соединяющее с ним, произошел удар током.
По словам собеседника, через тело прошла высоковольтная дуга силой в 6 000 вольт.
— Ощущение было: будто во сне, а проснуться не можешь. Я очнулся и почувствовал горелый запах. Горел я! Собрав последние силы, потушил одежду, дошел до телефона, набрал старшего и потерял сознание. Он прибежал и привел меня в чувство.
Мужчина уже не помнит, как объяснял, что с ним произошло.
— Пока ехала «скорая», мне очень хотелось пить. Потом врачи рассказали, что удар током так и проявляется: жажду спровоцировала резко свернувшаяся кровь — организм требовал жидкости. Перчатка слетела, и я увидел свою руку. Она была как в фильмах ужаса: прозрачная, немного подгоревшая, кости обтянуты кожей — мышц будто бы просто не было. Кисть еще шевелилась, но я ее уже не чувствовал, как и треть предплечья.
«ДУМАЛ, ЧЕРЕЗ ДВЕ НЕДЕЛИ ПРИДУ В СЕБЯ».
По пути в больницу фельдшер пытался взять кровь у пациента, но она так загустела, что шприц не наполнялся.
— Очнулся уже в реанимации. Отовсюду из меня торчали трубки, руки-ноги привязаны к столу. Но боли вообще не было. И снова очень сильно хотелось пить. Врачи сказали: нужно было терпеть еще шесть часов. А потом дали литровую баклажку со специальным раствором. Через трубочку осушил ее вмиг, попросил еще и еще. Выпил шесть таких!
Когда таганрожца перевели в палату, морфий уже переставал действовать.
— Думал, восстановлюсь за пару недель: я же сильный и крепкий. Но уже на первой перевязке стало ясно, что процесс затянется. На нее пришли сразу восемь врачей. Бинты прилипли как корка и отдирались буквально с мясом. Раны были глубокие, до костей. Это было жутко и больно.
Надежды на две недели превратились в восемь месяцев в больнице, и за это время понятие «мне больно» для Дмитрия стало особенным.
«ТО, КАК ЭТО ВЫГЛЯДЕЛО, ШОКИРОВАЛО “.
— За руку боролись, но тщетно. И консилиум отправил ко мне молодого хирурга, который у меня тренировался. Тот должен был мне сообщить, что будет ампутация. Причем с дурными вестями он приходил несколько раз.
А лицевой хирург оперировал ухо, которое после удара током стало маленьким. Попросил у медсестричек зеркало: смотрю, а там на месте, где оно должно быть одна дырка осталась. Решил для себя, что не буду сокрушаться по этому поводу. Теперь шучу, что похож на эльфа-воина из «Властелина колец» с брутальным шрамом.
Но и двумя операциями не обошлось.
— Руку «кромсали» постепенно. Я помню, как до того, как мне дали наркоз, видел медицинскую болгарку у врачей. После этой самой жесткой операции приходил в себя недели полторы. Просто не мог встать, жить не хотелось. Помню первую перевязку: понимал, что оставят мало от руки, но то, как это выглядело, шокировало.
«ВЫКЛЮЧАЙ, ДОК! “.
Кроме того, под угрозой оказалась и нога.
— Врачи говорили, что, скорее всего, уберут по колено, если не остановятся процессы гниения. Четыре месяца я ждал этого момента, очень боялся. Но, попал уже к ростовским врачам, и все обошлось. Помню, лежал на операционном столе и попросил хирурга, сообщить мне сразу: можно ли сохранить ногу? Когда он сказал, что надо ее просто подлатать, моей радости не было предела. Сказал анестезиологу: «Выключай, док!».
С этого момента Дмитрий понял, что дальше все будет хорошо.
— Неделю отлежался на койке, а потом заново учился ходить. Я почувствовал, как быстро возвращались силы. В итоге меня выписали домой раньше времени, потому что просто не видели в палате. Очень много ходил, ставил каждый день цель пройти еще дальше. Приседал, поднимал предметы одной рукой. За мной даже зеваки следили.
«ПРОСТО ЕСТЬ ЖЕЛАНИЕ ЖИТЬ».
— Конечно, случившееся сильно пошатнуло здоровье, восемь месяцев провел между жизнью и смертью. Понадобилось пять лет, чтобы прийти в себя — и физически, и психологически, заново научиться делать обычные мужские дела по дому. Но я не считаю, что обладаю какой-то супер силой воли. Просто есть желание жить.
И это чувство дает Дмитрию семья.
— Любимой просто низкий поклон. Когда я выпал из жизни, жена осталась со мной и все вытянула на своих плечах. Была рядом и буквально спасла. Много дней спала прямо в палате, следила. И, когда после ампутации у меня лопнула артерия, а я стал быстро терять кровь, но не чувствовал — спал после наркоза, она это заметила. Так что, если бы не жена, мы бы сейчас не разговаривали.
С тех пор в семье родился четвертый ребенок.
«ВСЕ МЫ ЧЬИ-ТО АНГЕЛЫ ХРАНИТЕЛИ “.
— Младшей дочке уже пять лет, и стараюсь быть с ней везде. Вместе занимаемся конным спортом, например. И неважно, сколько у тебя рук — две, одна. Да хоть три! Важно то, ради чего ты живешь. Я думаю, что все мы — чьи-то ангелы-хранители, и, несмотря ни на что, мы обязаны жить для детей, быть в ресурсе, показывать им хороший пример и любить жизнь! Терять к ней интерес, валяться под забором пьяным оттого, что, видите-ли, нет какой-то части тела, это, считаю, очень примитивно, глупо и безответственно.
В это нелегкое время Дмитрий почувствовал и поддержку земляков.
— Когда случившееся придали огласке, люди шли бесконечным потоком. Кто-то — просто посмотреть, порадоваться, что выжил, пожать руку. Другие — помогали финансово, приносили продукты. Я до сих пор от этого в шоке. Обычный же человек, а получил такую мощную поддержку.
«ПРИВЕЛ СЕБЯ В ПОРЯДОК СПОРТОМ “.
Практически сразу Дмитрий вернулся в спортивный зал.
— Тренировался в одиночестве с утра, в еще закрытом зале, чтобы никто не слышал моих криков. Был на грани срыва, но спортом привел себя в порядок.
И ровно через год в Краснодаре команда Дмитрия заняла второе место на престижном турнире юга России «Самсон» по силовому экстриму.
— Это просто шокировало публику. Тогда мне стало ясно, что все получится, хоть и по-другому. Сегодня я могу делать все, что и обычные люди, просто чуть медленнее. Завязываю шнурки, даже сел за руль автомобиля.
Вскоре спортсмен увлекся армрестлингом.
— Дебютировал на городских соревнованиях и занял третье место, в следующий раз выиграл. А потом сделал это своей профессией. Создал федерацию армрестлинга в Таганроге, стал привлекать горожан — и молодежь, и ветеранов.
И сам тренировки не забрасывал: стал серебряным призером чемпионата России и готовился к международным соревнованиям.
«ВИДЕЛ, КАК ПОЦЕЛУЮ ЗОЛОТУЮ МЕДАЛЬ».
— Принял решение идти дальше — либо на Европу, либо на Кубок мира. Даже нашел спонсоров в Ростове, но через год в помощи отказали. Мол, нам нужно здоровых людей везти на соревнования, а на таких как я это не распространяется.
Но мужчина не забросил тренировки.
— Что-то внутри говорило: «Не прекращай подготовку, продолжай заниматься!» И однажды в зале один из моих клиентов спросил: «А что ты такой грустный?» Я ему и сказал как на духу. Что год готовился к Кубку мира среди профессионалов в Польше. Он спросил, сколько же нужно денег, а потом, зевая, заявил: «Ну, звони в Москву, записывайся».
Сказано — сделано. Уже утром Дмитрий был в Москве, оформлял документы.
«Я БЫЛ В ЛУЧШЕЙ ФОРМЕ В СВОЕЙ ЖИЗНИ “.
— И вот я как в прекрасном сне летел в Польшу в составе сборной России. Еще в такси по пути в аэропорт визуализировал, как поцелую золотую медаль на пьедестале лучшего турнира в мире. И ни на секунду не мог усомниться, что будет иначе. Я был в лучшей форме в своей жизни, сделал для этого все и даже больше. Так и получилось: я поцеловал «золото».
Сегодня Дмитрий старается особенно мотивировать молодежь.
— Я же сам пришел в зал в 12 лет, потому что был хрупкого телосложения — высокий и худой, а хотел стать сильнее. Шел на бокс, но случайно заглянул в зал тяжелой атлетики, да там и остался. Рос рядом с легендами — смотрел на чемпиона Олимпийских Игр 1976 года Давида Ригерта, его сына Вячеслава.
С 18-ти стал тренировать: сначала двух мальчишек, а вскоре — 40. А сейчас, когда новенькие приходят ко мне в зал, зову их проверить силы. И зачастую на меня смотрят оценивающе. Вроде не такой уж и большой, как они, а за столом для армрестлинга раз — и выигрываю. Говорю: «Ну что, будем заниматься?» Этот момент их сильно мотивирует: если человек без руки такое может, то на что тогда способны они?
«ПОЖАЛУЙСТА, НЕ ОПУСКАЙТЕ РУКИ, ДАЖЕ ЕСЛИ ИХ МАЛО “.
Многодетный отец и тренер хочет развиваться и дальше.
— Подал документы учиться на психолога. Все-таки 20 лет тренерского стажа показали, что рост результатов спортсмена — это, в первую очередь, работа с умом. Все-таки моя спортивная карьера движется к закату — с 40 лет переходят в категорию ветеранов. Но тренироваться не прекращаю. Думаю, еще выступлю на соревнованиях.
А пока Дмитрий занимается делами спортивной федерации.
— Хочется провести крупные соревнования: областные или открытые городские с хорошим призовым фондом. Ищем спонсоров.
Спустя девять лет после травмы Дмитрий живет полноценной жизнью и старается своим примером ободрить людей, попавших в такую же ситуацию.
— Есть желание делиться личным опытом и открыть в городе Центр помощи людям с увечьями или с врожденными особенностями. Я посмотрел на этот мир изнутри и до сих пор удивляюсь, насколько они сильнее и умеют ценить каждый момент жизни. Лично я за это время научился выполнять куда больше функций, чем обычный человек. И назвать меня больным с ОВЗ ни у кого язык не повернется.
Бывают у людей, конечно, ситуации и хуже. Но, пожалуйста, не опускайте руки, даже если их осталось мало. Верьте в себя. На травме жизнь не заканчивается. Возможно, именно с этого начинается ваша новая жизнь.