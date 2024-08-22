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Многодетный отец из Таганрога, который лишился руки из-за удара током, завоевал Кубок мира по армрестлингу

После удара током многодетный спортсмен из Таганрога завоевал Кубок мира среди силачей.

Источник: Комсомольская правда

38-летний Дмитрий Бирюков из Таганрога стал местной знаменитостью. Сильный духом и телом, обладатель Кубка мира по армрестлингу. И это — с ампутированной (!) левой рукой.

Семья и спорт помогли Дмитрию вернуться к полноценной жизни. Личный архив героя публикации

«БУДТО ВО СНЕ, А ПРОСНУТЬСЯ НЕ МОЖЕШЬ».

До января 2015 года Дмитрий работал на заводе резчиком по металлу, а еще подрабатывал тренером в охране.

— В одну из смен получил задание. Хотел справиться побыстрее и пойти домой. С этими мыслями вырезал балку газорезом, стоя на одном колене. А рядом была подстанция, из которой торчали высоковольтные кабели. В цехе было мокро. Когда деталь упала на пол и, видимо, попала на оголенный провод или что-то, соединяющее с ним, произошел удар током.

По словам собеседника, через тело прошла высоковольтная дуга силой в 6 000 вольт.

— Ощущение было: будто во сне, а проснуться не можешь. Я очнулся и почувствовал горелый запах. Горел я! Собрав последние силы, потушил одежду, дошел до телефона, набрал старшего и потерял сознание. Он прибежал и привел меня в чувство.

Мужчина уже не помнит, как объяснял, что с ним произошло.

— Пока ехала «скорая», мне очень хотелось пить. Потом врачи рассказали, что удар током так и проявляется: жажду спровоцировала резко свернувшаяся кровь — организм требовал жидкости. Перчатка слетела, и я увидел свою руку. Она была как в фильмах ужаса: прозрачная, немного подгоревшая, кости обтянуты кожей — мышц будто бы просто не было. Кисть еще шевелилась, но я ее уже не чувствовал, как и треть предплечья.

Дмитрий выиграл Кубок мира по армрестлингу среди профессиональных спортсменов с ОВЗ. Фото: Эдуард Ивашин

«ДУМАЛ, ЧЕРЕЗ ДВЕ НЕДЕЛИ ПРИДУ В СЕБЯ».

По пути в больницу фельдшер пытался взять кровь у пациента, но она так загустела, что шприц не наполнялся.

— Очнулся уже в реанимации. Отовсюду из меня торчали трубки, руки-ноги привязаны к столу. Но боли вообще не было. И снова очень сильно хотелось пить. Врачи сказали: нужно было терпеть еще шесть часов. А потом дали литровую баклажку со специальным раствором. Через трубочку осушил ее вмиг, попросил еще и еще. Выпил шесть таких!

Когда таганрожца перевели в палату, морфий уже переставал действовать.

— Думал, восстановлюсь за пару недель: я же сильный и крепкий. Но уже на первой перевязке стало ясно, что процесс затянется. На нее пришли сразу восемь врачей. Бинты прилипли как корка и отдирались буквально с мясом. Раны были глубокие, до костей. Это было жутко и больно.

Надежды на две недели превратились в восемь месяцев в больнице, и за это время понятие «мне больно» для Дмитрия стало особенным.

Увечье не помешало дончанину достичь своей лучшей физической формы. Фото: Эдуард Ивашин

«ТО, КАК ЭТО ВЫГЛЯДЕЛО, ШОКИРОВАЛО “.

— За руку боролись, но тщетно. И консилиум отправил ко мне молодого хирурга, который у меня тренировался. Тот должен был мне сообщить, что будет ампутация. Причем с дурными вестями он приходил несколько раз.

А лицевой хирург оперировал ухо, которое после удара током стало маленьким. Попросил у медсестричек зеркало: смотрю, а там на месте, где оно должно быть одна дырка осталась. Решил для себя, что не буду сокрушаться по этому поводу. Теперь шучу, что похож на эльфа-воина из «Властелина колец» с брутальным шрамом.

Но и двумя операциями не обошлось.

— Руку «кромсали» постепенно. Я помню, как до того, как мне дали наркоз, видел медицинскую болгарку у врачей. После этой самой жесткой операции приходил в себя недели полторы. Просто не мог встать, жить не хотелось. Помню первую перевязку: понимал, что оставят мало от руки, но то, как это выглядело, шокировало.

Супруга была с Дмитрием на всем сложном пути борьбы за жизнь и восстановления. Личный архив героя публикации

«ВЫКЛЮЧАЙ, ДОК! “.

Кроме того, под угрозой оказалась и нога.

— Врачи говорили, что, скорее всего, уберут по колено, если не остановятся процессы гниения. Четыре месяца я ждал этого момента, очень боялся. Но, попал уже к ростовским врачам, и все обошлось. Помню, лежал на операционном столе и попросил хирурга, сообщить мне сразу: можно ли сохранить ногу? Когда он сказал, что надо ее просто подлатать, моей радости не было предела. Сказал анестезиологу: «Выключай, док!».

С этого момента Дмитрий понял, что дальше все будет хорошо.

— Неделю отлежался на койке, а потом заново учился ходить. Я почувствовал, как быстро возвращались силы. В итоге меня выписали домой раньше времени, потому что просто не видели в палате. Очень много ходил, ставил каждый день цель пройти еще дальше. Приседал, поднимал предметы одной рукой. За мной даже зеваки следили.

Команда Дмитрия по силовому экстриму стала лучшей на юге России. Личный архив героя публикации

«ПРОСТО ЕСТЬ ЖЕЛАНИЕ ЖИТЬ».

— Конечно, случившееся сильно пошатнуло здоровье, восемь месяцев провел между жизнью и смертью. Понадобилось пять лет, чтобы прийти в себя — и физически, и психологически, заново научиться делать обычные мужские дела по дому. Но я не считаю, что обладаю какой-то супер силой воли. Просто есть желание жить.

И это чувство дает Дмитрию семья.

— Любимой просто низкий поклон. Когда я выпал из жизни, жена осталась со мной и все вытянула на своих плечах. Была рядом и буквально спасла. Много дней спала прямо в палате, следила. И, когда после ампутации у меня лопнула артерия, а я стал быстро терять кровь, но не чувствовал — спал после наркоза, она это заметила. Так что, если бы не жена, мы бы сейчас не разговаривали.

С тех пор в семье родился четвертый ребенок.

Отсутствие части руки не мешает Дмитрию жить полноценной жизнью, даже заниматься конным спортом с младшей дочерью. Личный архив героя публикации

«ВСЕ МЫ ЧЬИ-ТО АНГЕЛЫ ХРАНИТЕЛИ “.

— Младшей дочке уже пять лет, и стараюсь быть с ней везде. Вместе занимаемся конным спортом, например. И неважно, сколько у тебя рук — две, одна. Да хоть три! Важно то, ради чего ты живешь. Я думаю, что все мы — чьи-то ангелы-хранители, и, несмотря ни на что, мы обязаны жить для детей, быть в ресурсе, показывать им хороший пример и любить жизнь! Терять к ней интерес, валяться под забором пьяным оттого, что, видите-ли, нет какой-то части тела, это, считаю, очень примитивно, глупо и безответственно.

В это нелегкое время Дмитрий почувствовал и поддержку земляков.

— Когда случившееся придали огласке, люди шли бесконечным потоком. Кто-то — просто посмотреть, порадоваться, что выжил, пожать руку. Другие — помогали финансово, приносили продукты. Я до сих пор от этого в шоке. Обычный же человек, а получил такую мощную поддержку.

«ПРИВЕЛ СЕБЯ В ПОРЯДОК СПОРТОМ “.

Практически сразу Дмитрий вернулся в спортивный зал.

— Тренировался в одиночестве с утра, в еще закрытом зале, чтобы никто не слышал моих криков. Был на грани срыва, но спортом привел себя в порядок.

И ровно через год в Краснодаре команда Дмитрия заняла второе место на престижном турнире юга России «Самсон» по силовому экстриму.

— Это просто шокировало публику. Тогда мне стало ясно, что все получится, хоть и по-другому. Сегодня я могу делать все, что и обычные люди, просто чуть медленнее. Завязываю шнурки, даже сел за руль автомобиля.

Вскоре спортсмен увлекся армрестлингом.

— Дебютировал на городских соревнованиях и занял третье место, в следующий раз выиграл. А потом сделал это своей профессией. Создал федерацию армрестлинга в Таганроге, стал привлекать горожан — и молодежь, и ветеранов.

И сам тренировки не забрасывал: стал серебряным призером чемпионата России и готовился к международным соревнованиям.

Пять лет назад в семье Бирюковых родился четвертый ребенок. Личный архив героя публикации

«ВИДЕЛ, КАК ПОЦЕЛУЮ ЗОЛОТУЮ МЕДАЛЬ».

— Принял решение идти дальше — либо на Европу, либо на Кубок мира. Даже нашел спонсоров в Ростове, но через год в помощи отказали. Мол, нам нужно здоровых людей везти на соревнования, а на таких как я это не распространяется.

Но мужчина не забросил тренировки.

— Что-то внутри говорило: «Не прекращай подготовку, продолжай заниматься!» И однажды в зале один из моих клиентов спросил: «А что ты такой грустный?» Я ему и сказал как на духу. Что год готовился к Кубку мира среди профессионалов в Польше. Он спросил, сколько же нужно денег, а потом, зевая, заявил: «Ну, звони в Москву, записывайся».

Сказано — сделано. Уже утром Дмитрий был в Москве, оформлял документы.

«Я БЫЛ В ЛУЧШЕЙ ФОРМЕ В СВОЕЙ ЖИЗНИ “.

— И вот я как в прекрасном сне летел в Польшу в составе сборной России. Еще в такси по пути в аэропорт визуализировал, как поцелую золотую медаль на пьедестале лучшего турнира в мире. И ни на секунду не мог усомниться, что будет иначе. Я был в лучшей форме в своей жизни, сделал для этого все и даже больше. Так и получилось: я поцеловал «золото».

Сегодня Дмитрий старается особенно мотивировать молодежь.

— Я же сам пришел в зал в 12 лет, потому что был хрупкого телосложения — высокий и худой, а хотел стать сильнее. Шел на бокс, но случайно заглянул в зал тяжелой атлетики, да там и остался. Рос рядом с легендами — смотрел на чемпиона Олимпийских Игр 1976 года Давида Ригерта, его сына Вячеслава.

С 18-ти стал тренировать: сначала двух мальчишек, а вскоре — 40. А сейчас, когда новенькие приходят ко мне в зал, зову их проверить силы. И зачастую на меня смотрят оценивающе. Вроде не такой уж и большой, как они, а за столом для армрестлинга раз — и выигрываю. Говорю: «Ну что, будем заниматься?» Этот момент их сильно мотивирует: если человек без руки такое может, то на что тогда способны они?

Мужчина признается, что вернулся к жизни ради семьи. Личный архив героя публикации

«ПОЖАЛУЙСТА, НЕ ОПУСКАЙТЕ РУКИ, ДАЖЕ ЕСЛИ ИХ МАЛО “.

Многодетный отец и тренер хочет развиваться и дальше.

— Подал документы учиться на психолога. Все-таки 20 лет тренерского стажа показали, что рост результатов спортсмена — это, в первую очередь, работа с умом. Все-таки моя спортивная карьера движется к закату — с 40 лет переходят в категорию ветеранов. Но тренироваться не прекращаю. Думаю, еще выступлю на соревнованиях.

А пока Дмитрий занимается делами спортивной федерации.

— Хочется провести крупные соревнования: областные или открытые городские с хорошим призовым фондом. Ищем спонсоров.

Спустя девять лет после травмы Дмитрий живет полноценной жизнью и старается своим примером ободрить людей, попавших в такую же ситуацию.

— Есть желание делиться личным опытом и открыть в городе Центр помощи людям с увечьями или с врожденными особенностями. Я посмотрел на этот мир изнутри и до сих пор удивляюсь, насколько они сильнее и умеют ценить каждый момент жизни. Лично я за это время научился выполнять куда больше функций, чем обычный человек. И назвать меня больным с ОВЗ ни у кого язык не повернется.

Бывают у людей, конечно, ситуации и хуже. Но, пожалуйста, не опускайте руки, даже если их осталось мало. Верьте в себя. На травме жизнь не заканчивается. Возможно, именно с этого начинается ваша новая жизнь.