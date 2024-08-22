Гуляний не будет: В парках и скверах Ростова-на-Дону отменили массовые акции в честь Дня города

Власти Ростова-на-Дону решили не проводить в парках, скверах и на улицах массовые праздничные акции в честь Дня города. Об этом в официальном канале в Telegram сообщил глава администрации донской столицы Алексей Логвиненко.
— Уверен, в сложившейся ситуации, ростовчане с пониманием отнесутся к ситуации и поддержат нас.
Сити-менеджер пояснил, что новая мера продиктована вопросами безопасности. Мероприятия в закрытых помещениях пройдут без изменений.
ГОРОД ПРОДОЛЖАЮТ ГОТОВИТЬ К ПРАЗДНИКУ.
Напомним, День города в Ростове-на-Дону в 2024 году выпал на 15 сентября. Несмотря на запрет массовых мероприятий под открытым небом, в городе продолжается праздничное оформление улиц. Эти работы должны завершить уже к 25 августа.
Донскую столицу украсят тематические панно, флаги и световые композиции.
Особое внимание уделят облику Большой Садовой, парку имени Максима Горького, Театральной и Комсомольской площадям. Световые консоли и гирлянды включат на Ворошиловском мосту и на мосту, который проходит по проспекту Стачки.