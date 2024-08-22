23 августа в Ростове-на-Дону ожидаются дожди

— Ночью и утром возможен кратковременный дождь с грозой. Ветер будет восточной четверти 6−11 м/с, временами 12−14 м/с. Температура воздуха сохранится в пределах +23−25, а днем поднимется до +33−35 градусов, — говорится в прогнозе погоды.