23 августа в Ростове-на-Дону ожидаются дожди

Дожди могут пройти в пятницу, 23 августа, в Ростове-на-Дону. Об этом предупреждают синоптики.
— Ночью и утром возможен кратковременный дождь с грозой. Ветер будет восточной четверти 6−11 м/с, временами 12−14 м/с. Температура воздуха сохранится в пределах +23−25, а днем поднимется до +33−35 градусов, — говорится в прогнозе погоды.
Добавим, в субботу, 24 августа, существенных осадков в донской столице не ожидается. Ветер будет восточным и северо-восточным 6−11 м/с. Столбики термометров ночью покажут +21−23, днем — около +34−36 градусов.