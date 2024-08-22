Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

23 августа в Ростове-на-Дону ожидаются дожди

Кратковременные осадки с грозой прогнозируют в Ростове в пятницу.

Источник: Комсомольская правда

Дожди могут пройти в пятницу, 23 августа, в Ростове-на-Дону. Об этом предупреждают синоптики.

— Ночью и утром возможен кратковременный дождь с грозой. Ветер будет восточной четверти 6−11 м/с, временами 12−14 м/с. Температура воздуха сохранится в пределах +23−25, а днем поднимется до +33−35 градусов, — говорится в прогнозе погоды.

Добавим, в субботу, 24 августа, существенных осадков в донской столице не ожидается. Ветер будет восточным и северо-восточным 6−11 м/с. Столбики термометров ночью покажут +21−23, днем — около +34−36 градусов.