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В Омске построят новый корпус для медико-хирургического центра

В нем размесят хирургическое отделение.

Источник: Комсомольская правда

В Омском клиническом медико-хирургическом центре (КМХЦ) начнется строительство нового корпуса. Об этом сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко.

Новый корпус будет расположен рядом со старым зданием клиники. В нем планируется разместить хирургические отделения.

«Медицинскую помощь здесь будут получать жители области, а также участники СВО из нашего региона и других субъектов страны», − отметил в своем телеграм-канале губернатор Виталий Хоценко.

КМХЦ уже сейчас предоставляет высокотехнологичную медицинскую помощь жителям Омской области, бойцам СВО и пострадавшим от обстрелов в Донбассе.