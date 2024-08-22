В Омске построят новый корпус для медико-хирургического центра

В Омском клиническом медико-хирургическом центре (КМХЦ) начнется строительство нового корпуса. Об этом сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко.
Новый корпус будет расположен рядом со старым зданием клиники. В нем планируется разместить хирургические отделения.
«Медицинскую помощь здесь будут получать жители области, а также участники СВО из нашего региона и других субъектов страны», − отметил в своем телеграм-канале губернатор Виталий Хоценко.
КМХЦ уже сейчас предоставляет высокотехнологичную медицинскую помощь жителям Омской области, бойцам СВО и пострадавшим от обстрелов в Донбассе.