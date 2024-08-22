Омская область выбрала подрядчика для исследования охотничьих угодий

По условиям контракта, к 9 декабря подрядчик должен представить характеристику охотничьих угодий. Он также должен описать их состояние, учитывая влияние человека. В таблицах будет показана динамика численности 85 видов животных и птиц, в том числе, кабанов, волков, бурых медведей, лосей, косуль, зайцев и рябчиков. Власти планируют внести изменения в Единый государственный реестр недвижимости на основе этой работы.