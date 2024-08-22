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Омская область выбрала подрядчика для исследования охотничьих угодий

Компания из Ростова-на-Дону займется разработкой схемы размещения охотничьих угодий.

Источник: Комсомольская правда

Власти Омской области завершили аукцион на выполнение научной работы. Она будет посвящена разработке схемы размещения охотничьих угодий.

Торги выиграла компания ООО «Датум Групп» из Ростова-на-Дону. Контракт с этой компанией уже заключило министерство природных ресурсов региона. За обновление схемы охотугодий бюджет заплатит 10,4 миллиона рублей.

Два других участника аукциона предложили более низкие цены. Они запросили 7,9 миллиона и 4,45 миллиона рублей. Но подрядчик был выбран по опыту выполнения аналогичных работ, а не по цене.

По условиям контракта, к 9 декабря подрядчик должен представить характеристику охотничьих угодий. Он также должен описать их состояние, учитывая влияние человека. В таблицах будет показана динамика численности 85 видов животных и птиц, в том числе, кабанов, волков, бурых медведей, лосей, косуль, зайцев и рябчиков. Власти планируют внести изменения в Единый государственный реестр недвижимости на основе этой работы.