Омская область выбрала подрядчика для исследования охотничьих угодий

Власти Омской области завершили аукцион на выполнение научной работы. Она будет посвящена разработке схемы размещения охотничьих угодий.
Торги выиграла компания ООО «Датум Групп» из Ростова-на-Дону. Контракт с этой компанией уже заключило министерство природных ресурсов региона. За обновление схемы охотугодий бюджет заплатит 10,4 миллиона рублей.
Два других участника аукциона предложили более низкие цены. Они запросили 7,9 миллиона и 4,45 миллиона рублей. Но подрядчик был выбран по опыту выполнения аналогичных работ, а не по цене.
По условиям контракта, к 9 декабря подрядчик должен представить характеристику охотничьих угодий. Он также должен описать их состояние, учитывая влияние человека. В таблицах будет показана динамика численности 85 видов животных и птиц, в том числе, кабанов, волков, бурых медведей, лосей, косуль, зайцев и рябчиков. Власти планируют внести изменения в Единый государственный реестр недвижимости на основе этой работы.