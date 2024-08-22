В Иркутске маслосырбаза благодаря нацпроекту смогла выпустить сырную косичку

— Совместными усилиями команды предприятия и РЦК удалось не только ускорить ряд процессов, но и увеличить выработку на одного сотрудника на треть, а также снизить незавершенное производство на 11%. Таких впечатляющих показателей удалось добиться благодаря огромной вовлеченности в нацпроект как руководства компании, так и непосредственно сотрудников, — подчеркнула заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области Светлана Хахина.