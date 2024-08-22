В Иркутске маслосырбаза благодаря нацпроекту смогла выпустить сырную косичку

В Иркутске маслосырбаза запустила новый проект благодаря участию в национальном проекте «Производительность труда». Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе правительства региона, предприятие вошло в проект всего полгода назад.
— Совместными усилиями команды предприятия и РЦК удалось не только ускорить ряд процессов, но и увеличить выработку на одного сотрудника на треть, а также снизить незавершенное производство на 11%. Таких впечатляющих показателей удалось добиться благодаря огромной вовлеченности в нацпроект как руководства компании, так и непосредственно сотрудников, — подчеркнула заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области Светлана Хахина.
Специалисты РЦК поспособствовали анализу работы на отдельном секторе производства. Благодаря этому удалось начать производство сырной косички. А также в полтора раза стали производить колбасный сыр.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Эхирит-Булагатском в 2025 году появится новая врачебная амбулатория. Также в двух селах отремонтируют здания.