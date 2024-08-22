Новая амбулатория появится в Эхирит-Булагатском районе в 2025 году

Новое здание врачебной амбулатории появится в Эхирит-Булагатском районе в 2025 году. Его возведут в селе Тугутуй по областному проекту «Модернизация первичного звена здравоохранения» и национальному «Здравоохранение». Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе правительства региона, в следующем году в районе запланирован ремонт объектов здравоохранения в селах Гаханы и Олой.
— Сейчас медицинскую помощь в селе Тугутуй оказывают в двух одноэтажных приспособленных зданиях. Гаханская врачебная амбулатория расположена в деревянном приспособленном здании с износом 20%, — поделились в правительстве.
Что касается Олойской амбулатории, то она находится в кирпичном здании, возведенном в 2001 году. На сегодня его износ 10%.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что иркутские хирурги провели три операции на детском сердце. Они впервые проводились в Иркутской области.