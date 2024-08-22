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Движение транспорта частично ограничат на Донской в Иркутске

Проезд будет осложнен в районе дома № 24/4.

Источник: Комсомольская правда

В Иркутске ограничат движение автотранспорта на улице Донской с 26 августа. Как сообщили в пресс-службе администрации города, проезд будет осложнен на участке в районе дома № 24/4.

— С 09:00 часов 26 августа до 20:00 часов 8 сентября будет частично ограничено движение транспорта. Это связано с аварийными ремонтными работами на тепловых камерах, — пояснили в администрации.

Автовладельцам стоит учитывать изменения в движении при выборе маршрута, а также соблюдать правила ПДД и проявлять бдительность.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре 23 августа перекроют участок улицы Макаренко из-за мероприятий по празднованию 90-летнего юбилея Иркутского авиазавода.