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Улицу Макаренко в Иркутске перекроют для движения транспорта 23 августа

Движение будет запрещено на участке от Сибирских Партизан до Авиастроителей.

Источник: Комсомольская правда

Движение автотранспорта запретят по улице Макаренко в Иркутске 23 августа. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе администрации города, проезд будет невозможен на участке от Сибирских Партизан до Авиастроителей.

— Ограничение связано с проведением мероприятий, посвященных празднованию 90-летнего юбилея Иркутского авиационного завода, — пояснили в администрации.

Так, с 05:00 до 20:00 23 августа автовладельцам придется искать другие пути для проезда.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что пилотажная группа «Русские Витязи» выступит в Иркутске 24 августа на юбилее авиазавода. 22 августа они провели в небе областного центра тренировочный полет.