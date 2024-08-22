Улицу Макаренко в Иркутске перекроют для движения транспорта 23 августа

Движение автотранспорта запретят по улице Макаренко в Иркутске 23 августа. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе администрации города, проезд будет невозможен на участке от Сибирских Партизан до Авиастроителей.
— Ограничение связано с проведением мероприятий, посвященных празднованию 90-летнего юбилея Иркутского авиационного завода, — пояснили в администрации.
Так, с 05:00 до 20:00 23 августа автовладельцам придется искать другие пути для проезда.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что пилотажная группа «Русские Витязи» выступит в Иркутске 24 августа на юбилее авиазавода. 22 августа они провели в небе областного центра тренировочный полет.