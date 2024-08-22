По просьбе местных жителей в Нижнеилимском районе восстанавливают 13 км дороги

В Нижнеилимском районе по просьбе жителей ремонтируют 13 километров дороги. Работы ведутся на трассе Хребтовая-Рудногорск-Новоилимск. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе правительства региона с нулевого по 13 км обновление дорожного полотна проводят по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Там восстановили откосы, заменили грунт и обустроили канавы.