По просьбе местных жителей в Нижнеилимском районе восстанавливают 13 км дороги

В Нижнеилимском районе по просьбе жителей ремонтируют 13 километров дороги. Работы ведутся на трассе Хребтовая-Рудногорск-Новоилимск. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе правительства региона с нулевого по 13 км обновление дорожного полотна проводят по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Там восстановили откосы, заменили грунт и обустроили канавы.
— Жители поселка Хребтовая попросили восстановить дорогу, так как на ней образовались ямы и трещины, это затрудняло проезд личного и общественного транспорта. Я дал поручение министерству транспорта и дорожного хозяйства региона провести работы, — сказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
С нулевого по третий километр заделали ямы и выбоины, идет укладка асфальта. По графику завершение работ запланировано к концу октября.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что группа высшего пилотажа «Русские Витязи» провела тренировочный полет над Иркутском. Официальный показ фигур состоится 24 августа на юбилее авиационного завода.