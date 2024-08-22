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По просьбе местных жителей в Нижнеилимском районе восстанавливают 13 км дороги

Работы ведутся на дороге Хребтовая-Рудногорск-Новоилимск.

Источник: Комсомольская правда

В Нижнеилимском районе по просьбе жителей ремонтируют 13 километров дороги. Работы ведутся на трассе Хребтовая-Рудногорск-Новоилимск. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе правительства региона с нулевого по 13 км обновление дорожного полотна проводят по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Там восстановили откосы, заменили грунт и обустроили канавы.

— Жители поселка Хребтовая попросили восстановить дорогу, так как на ней образовались ямы и трещины, это затрудняло проезд личного и общественного транспорта. Я дал поручение министерству транспорта и дорожного хозяйства региона провести работы, — сказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

С нулевого по третий километр заделали ямы и выбоины, идет укладка асфальта. По графику завершение работ запланировано к концу октября.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что группа высшего пилотажа «Русские Витязи» провела тренировочный полет над Иркутском. Официальный показ фигур состоится 24 августа на юбилее авиационного завода.