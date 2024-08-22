В Братске вручили ключи от новых квартир переселенцам из аварийного жилья

Торжественное вручение ключей от квартир в новом доме прошло в Братске. 73 семьи переедут в него из жилья, признанного аварийным. Все они будут жить в одной из трех блок-секций дома по адресу Падун, ул. Котельная. В ближайшее время будет окончено строительство еще двух блок-секций. Участие в мероприятии принял министр строительства Иркутской области Александр Галкин.