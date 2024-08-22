В Братске вручили ключи от новых квартир переселенцам из аварийного жилья

Торжественное вручение ключей от квартир в новом доме прошло в Братске. 73 семьи переедут в него из жилья, признанного аварийным. Все они будут жить в одной из трех блок-секций дома по адресу Падун, ул. Котельная. В ближайшее время будет окончено строительство еще двух блок-секций. Участие в мероприятии принял министр строительства Иркутской области Александр Галкин.
— Две оставшиеся блок-секции будут введены в эксплуатацию в августе-сентябре текущего года. После этого региональная адресная программа по переселению в Братске будет реализована в полном объеме, — сказал Александр Галкин.
Всего в трех новых пятиэтажках будет проживать 373 человека. Квартиры предоставляются в чистовой отделке, вокруг дома проведено благоустройство, есть парковка, установили детскую площадку.
Как сообщили в Правительстве региона, Братск является участником региональной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на территории Иркутской области, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2019—2025 годах» нацпроекта «Жилье и городская среда». На строительство нового жилья из бюджетов разных уровней было выделено более 305 млн рублей.
Отмечено, что всего в Братске было необходимо переселить 880 человек, а общее финансирование программы составило более 978 млн рублей.
Помимо Братска, в Иркутской области строятся новые дома для расселения аварийного жилья в Зиме, Черемхово, Байкальске и Нижнеудинске.