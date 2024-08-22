В Башкирии главу сельсовета осудили за подлог документов

Как сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры, в апреле 2023 года жителя Бадраковского сельсовета привлекли к административной ответственности в виде 100 часов обязательных работ за неуплату алиментов. Он, не желая отбывать наказание, обратился к чиновнице с просьбой о помощи в получении документов о якобы его отбытии. По поручению осужденной специалист подготовил соответствующее распоряжение, а также подложные табеля учета рабочего времени.