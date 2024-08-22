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Flying Lotus подтвердил, что создал два рингтона для iPhone

Американский диджей, продюсер и рэпер Flying Lotus рассказал в социальных сетях, что написал два рингтона для iPhone по заказу компании Apple. Музыкант заявил об этом после того, как в шоу The Sound of Apple упоминалось сотрудничество корпорации с ним.

Источник: Звук

Американский диджей, продюсер и рэпер Flying Lotus рассказал в социальных сетях, что написал два рингтона для iPhone по заказу компании Apple. Музыкант заявил об этом после того, как в шоу The Sound of Apple упоминалось сотрудничество корпорации с ним.

Артист подтвердил, что создавал две мелодии под названием Daybreak и Chalet для операционной системы iOS 13, выпущенной в 2019 году.

Оба рингтона мягкие и мечтательные, подходящие для будильника.

Ранее мы рассказывали про анимационные клипы с оригинальной рисовкой, где упомянули работу Flying Lotus.