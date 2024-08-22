О Виктории Бекхэм снимут документальный сериал

О британской певице, модели и дизайнере Виктории Бекхэм снимет документальный сериал стриминговая платформа Netflix. Дата релиза неизвестна.
В проекте будет рассказана история артистки от ее участия в популярном герлз-бэнде 90-х Spice Girls до нынешней карьеры в сфере моды, сообщает Variety. Продюсированием пока безымянного сериала займется компания мужа Виктории, бывшего футболиста Дэвида Бекхэма — Studio 99. Она же разрабатывала документалку «Бекхэм» (2023), где певица также появляется.
Ранее Spice Girls воссоединились на вечеринке в честь 50-летия Виктории.