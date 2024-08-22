В Челябинск привезут ковчег с мощами Матроны Московской

В Челябинск же мощи доставят в рамках проекта «Ритмы веры». Планируется, что ковчег будет встречать духовенство Челябинской епархии. Священнослужители проведут молебен. А во время Литургии прихожане смогут приложиться к мощами и помолиться возле них.