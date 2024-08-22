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В Челябинск привезут ковчег с мощами Матроны Московской

Святыня прибудет в южноуральскую столицу 22 сентября.

Святыня прибудет в южноуральскую столицу 22 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Челябинской епархии.

Ковчег с частицей мощей святой Матроны Московской будет находиться в Свято-Симеоновском соборе. В епархии напомнили, что они хранятся в Успенском мужском монастыре Тульской епархии.

В Челябинск же мощи доставят в рамках проекта «Ритмы веры». Планируется, что ковчег будет встречать духовенство Челябинской епархии. Священнослужители проведут молебен. А во время Литургии прихожане смогут приложиться к мощами и помолиться возле них.

«Ковчег с мощами Матроны Московской будет пребывать в Челябинске с 22 сентября по 1 октября 2024 года», — рассказали в епархии.

Все это время частица мощей будет находиться в Свято-Симеоновском соборе на улице Кыштымской.