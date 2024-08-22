Врачи спасли свердловчанку, у которой во время родов остановилось сердце

Об этом сообщили в Департаменте информационной политики Свердловской области.
«Пациентка поступила в ЕКПЦ для родоразрешения естественным путём на 39 неделе беременности с гестационным сахарным диабетом, — сообщил заведующий акушерским стационаром № 1 ЕКПЦ Дмитрий Гимранов. — Так как все показатели были в норме, провели стимуляцию родовой деятельности. Через шесть часов индукции она почувствовала боль за грудиной, у неё произошла остановка дыхания, а у ребёнка резко снизилась частота сердечных сокращений».
Акушеры провели экстренное кесарево сечение, чтобы спасти ребёнка. Малыш появился на свет, но у роженицы остановилось сердце. Ее реанимировали 10 минут, с четвертой попытки удалось добиться стабильного сердцебиения. После этого врачи еще два часа боролись с кровотечением, которое открылось в результате нарушения свёртываемости крови.
Далее женщину перевели в СОКБ № 1. Четверо суток она была на аппарате ИВЛ. После этого медики продолжили консервативно лечить панкреатит, который развился после всего случившегося. Женщина уже выписана из больницы.
Помощь потребовалась и новорожденному. Его состояние оценивалось как тяжёлое из-за перенесённой асфиксии. 72 часа врачи проводили аппаратную гипотермию, снижая температуру его тела до уровня 33,5−34 градусов. В течение 10 суток малыш проходил лечение в отделении реанимации, затем — в отделении патологии новорождённых. Через три недели ребёнка выписали.
«МК-Урал» ранее писал, что жительница Свердловской области первая в России родила здорового малыша в процессе лечения редкого генетического заболевания — муковисцидоза.