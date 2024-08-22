Врачи спасли свердловчанку, у которой во время родов остановилось сердце

«Пациентка поступила в ЕКПЦ для родоразрешения естественным путём на 39 неделе беременности с гестационным сахарным диабетом, — сообщил заведующий акушерским стационаром № 1 ЕКПЦ Дмитрий Гимранов. — Так как все показатели были в норме, провели стимуляцию родовой деятельности. Через шесть часов индукции она почувствовала боль за грудиной, у неё произошла остановка дыхания, а у ребёнка резко снизилась частота сердечных сокращений».