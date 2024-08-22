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Врачи спасли свердловчанку, у которой во время родов остановилось сердце

Врачи Екатеринбургского клинического перинатального центра (ЕКПЦ) и Свердловской областной клинической больницы № 1 (СОКБ № 1) спасли 36-летнюю жительницу Екатеринбурга и ее новорожденного ребенка.

Об этом сообщили в Департаменте информационной политики Свердловской области.

«Пациентка поступила в ЕКПЦ для родоразрешения естественным путём на 39 неделе беременности с гестационным сахарным диабетом, — сообщил заведующий акушерским стационаром № 1 ЕКПЦ Дмитрий Гимранов. — Так как все показатели были в норме, провели стимуляцию родовой деятельности. Через шесть часов индукции она почувствовала боль за грудиной, у неё произошла остановка дыхания, а у ребёнка резко снизилась частота сердечных сокращений».

Акушеры провели экстренное кесарево сечение, чтобы спасти ребёнка. Малыш появился на свет, но у роженицы остановилось сердце. Ее реанимировали 10 минут, с четвертой попытки удалось добиться стабильного сердцебиения. После этого врачи еще два часа боролись с кровотечением, которое открылось в результате нарушения свёртываемости крови.

Далее женщину перевели в СОКБ № 1. Четверо суток она была на аппарате ИВЛ. После этого медики продолжили консервативно лечить панкреатит, который развился после всего случившегося. Женщина уже выписана из больницы.

Помощь потребовалась и новорожденному. Его состояние оценивалось как тяжёлое из-за перенесённой асфиксии. 72 часа врачи проводили аппаратную гипотермию, снижая температуру его тела до уровня 33,5−34 градусов. В течение 10 суток малыш проходил лечение в отделении реанимации, затем — в отделении патологии новорождённых. Через три недели ребёнка выписали.

«МК-Урал» ранее писал, что жительница Свердловской области первая в России родила здорового малыша в процессе лечения редкого генетического заболевания — муковисцидоза.

здоровье