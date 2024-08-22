На Крымском мосту на 45 минут перекрыли движение автотранспорта

Сообщение о прекращении движения поступило в 10:36 по московскому времени, в это время в Севастополе была объявлена воздушная тревога.
В 11:20 запрет был снят. Сейчас автомобили движутся по мосту в обычном режиме.
На Крымском мосту на 45 минут было остановлено движение автотранспорта. Об этом сообщил интернет-канал, где размещается вся информация о ситуации на подходах к транспортной артерии.
Сообщение о прекращении движения поступило в 10:36 по московскому времени, в это время в Севастополе была объявлена воздушная тревога.
В 11:20 запрет был снят. Сейчас автомобили движутся по мосту в обычном режиме.