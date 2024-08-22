На фоне атак Украины отменено празднование дня Ростова

«В целях безопасности принято решение — отменить культурно-массовые и развлекательные мероприятия в честь празднования юбилея Донской столицы, которые мы традиционно проводим в парках, скверах и на улицах нашего города», — написал Алексей Логвиненко в социальных сетях.
Он обратил внимание, что отменены мероприятия, которые были запланированы к проведению в открытых пространствах. Все, что должно пройти в закрытых помещениях — будет без изменений, как и было по графику.
Тем временем в Ростовской области после атаки ВСУ несколько дней не могут потушить нефтебазу.