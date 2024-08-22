Более 20 автомобилей, украшенных флагами России, проехали по улицам Самары

Автопробег стартовал с самарской набережной, где автомобили выехали от здания «Федерации профсоюзов Самарской области». Колонна проследовала по центральным магистралям, включая Волжский проспект, улицу Ново-Садовую, проспект Масленникова и Московское шоссе, а затем продолжила движение по трассе М-5 «Урал» до арт-объекта «Цвета России» в Новосемейкино.