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Более 20 автомобилей, украшенных флагами России, проехали по улицам Самары

В честь Дня флага России в Самаре устроили автопробег по главным улицам.

Источник: соцсети

В Самаре в четверг, 22 августа, в честь Дня флага России прошел автопробег по центральным улицам города. Более 20 автомобилей, украшенных флагами России и Самарской области, проехали по областной столице. Яркими кадрами поделился местный блогер Евгений Щекин.

Автопробег стартовал с самарской набережной, где автомобили выехали от здания «Федерации профсоюзов Самарской области». Колонна проследовала по центральным магистралям, включая Волжский проспект, улицу Ново-Садовую, проспект Масленникова и Московское шоссе, а затем продолжила движение по трассе М-5 «Урал» до арт-объекта «Цвета России» в Новосемейкино.

Главной целью автопробега стала популяризация российского флага, укрепление патриотических чувств и повышение исторической осведомленности молодежи.

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