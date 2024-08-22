Фестиваль «Княжий двор» в Новосибирске 2024: программа, полное расписание площадок

«Княжий двор» будет связан не только с оружейными поединками. На мастер-классах вы сможете сильнее погрузиться в жизнь средневекового общества: вывести каллиграфическим шрифтом готические буквы, станцевать русские и кельтские народные танцы, соткать пояс или вылепить игрушку из глины. А еще — научиться обращаться с кнутом и даже отчеканить монеты! А если вы больше хотите послушать об интересных событиях и фактах, добро пожаловать на исторические лекции.