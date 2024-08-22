Фестиваль «Княжий двор» в Новосибирске 2024: программа, полное расписание площадок

Фестиваль «Княжий двор» Новосибирске 2024 — одна из самых ожидаемых событий августа: он пройдет уже в десятый раз. Это масштабное празднество для любителей исторической реконструкции, боев в рыцарских латах, старинных ремесел и танцев. В юбилейный год фестиваль будет длиться уже не два, а целых три дня. Что интересного ждет на фестивале — в нашей программе.
Дата и время проведения фестиваля «Княжий двор» Новосибирске 2024
«Княжий двор» будет идти три дня: 23 августа с 14.00 до 20.00, 24 августа с 10.00 до 21.00 и 25 августа с 10.00 до 18.00.
Программа фестиваля «Княжий двор» Новосибирске 2024
Рядом с входом в Заельцовский парк будут работать 16 локаций. Это ристалище исторических средневековых боев, площадка мастер-классов по ремеслам, тир, площадка XV века с тиром, ярмарка, лекторий, площадка «Детский мир средневековья», две хороводно-танцевальные площадки, полевой лагерь, таверна, сцена, торговые ряды, фотозона с шатром и театром Петрушки. Еще одна локация посвящена истории Новониколаевска.
Расскажем подробнее о самых популярных локациях.
Ристалище ИСБ.
Ристалище исторического средневекового боя станет основной локацией: именно там все желающие будут соревноваться во владении мечом, как рыцари XV века. Бойцы облачатся в полный доспех, который, как и стальное оружие, сделан по историческим образцам. Соревноваться они смогут как поодиночке, так и в команде до 12 человек.
Латный турнир.
Локация, на которой пройдет турнир рыцарей и суд прекрасных дам. Это воссоздание настоящих пеших рыцарских турниров позднего Средневековья — не просто спорта или шоу, а очень дорогостоящего и опасного явления для воинской элиты.
Лучный турнир.
Здесь можно будет пострелять из лука или научиться метать топорики в подготовленные и разрисованные специально к фестивалю мишени. Турнир пройдет 25 августа и будет состоять из нескольких номинаций: отборочной стрельбы по мишени с расстояния 15 шагов, стрельбы по манекену с бревна и стрельбы по манекену с «коня». Участникам потребуется исторический костюм и аутентичное вооружение.
Мастер-классы.
«Княжий двор» будет связан не только с оружейными поединками. На мастер-классах вы сможете сильнее погрузиться в жизнь средневекового общества: вывести каллиграфическим шрифтом готические буквы, станцевать русские и кельтские народные танцы, соткать пояс или вылепить игрушку из глины. А еще — научиться обращаться с кнутом и даже отчеканить монеты! А если вы больше хотите послушать об интересных событиях и фактах, добро пожаловать на исторические лекции.
Детский мир Средневековья.
На «Княжий двор» с детьми приходить не только можно, но и нужно! Эта площадка создана специально для маленьких посетителей. Здесь дети смогут почувствовать себя настоящими рыцарями: сразиться на турнире, взять штурмом замок и пострелять из лука.
Как добраться на фестиваля «Княжий двор» Новосибирске 2024
До фестиваля удобно доехать на общественном транспорте до конечной остановки «ПКиО “Заельцовский”. Напрямую до парка ходят автобус № 95 и маршрутки № 19, 25 и 28.
Можно также добраться с пересадкой на остановках «Метро “Заельцовская” и “Площадь Калинина”. До них ходит следующий транспорт:
— автобусы: № 5, 13, 14, 27, 28, 30, 34, 42, 53, 64, 75, 97, 106, 119, 289, 1702, 1705;
— маршрутки: № 19, 28, 30, 34, 45, 72, 73, 87, 311, 328;
— троллейбус № 24.
Поездка на всех видах муниципального транспорта обойдется в 35 рублей, на маршрутках — от 40 рублей.