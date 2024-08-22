В Советском округе преображается сквер за КДЦ «Кристалл»

В Советском округе продолжается благоустройство сквера им. А. Петухова, расположенного за КДЦ «Кристалл». Подрядная организация ООО «ОМДОРСТРОЙ» уже выполнила работы по демонтажу асфальтового покрытия и бетонных плит, установке бордюров, а также завершает укладку тротуарной плитки.
«В сквере будет осуществлен снос аварийных деревьев — кленов, а также обрезка поросли. Взамен будет высажено порядка 650 кустов барбариса, двухрядной живой изгороди, яблонь, рябин, лип, ив и посев газонной травы», ¾ сообщила заместитель начальника отдела архитектуры, строительства и землепользования администрации Советского округа Светлана Сафронова.
Кроме того, до конца сентября здесь установят скамейки и урны, а также обустроят линию наружного освещения с парковыми светильниками. Одной из скамеек станет подпорная бетонная стена, расположенная в центре сквера.