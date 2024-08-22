На Юге России занялись масштабным восстановлением рисоводства

Для реализации первого этапа создания «Астраханской рисовой системы» выделено почти 400 млн рублей. Финансовую поддержку оказало Ростовское отделение Сбербанка. Инвестпроект ООО «АПК “Ресурс” предполагает обновление оросительных систем и масштабное восстановление рисовых чеков.
— Это очень значимый для юга России и всей страны в целом инвестпроект. По программе Минсельхоза в рамках постановления правительства мы выдали 300 млн рублей льготного кредита для восстановления рисовых чеков, и еще 90 млн рублей — на закупку необходимой сельхозтехники, — рассказал управляющий Ростовским отделением банка Константин Бугрим.
Полная реализация проекта запланирована до 2037 года. Планируется, что он поспособствует увеличению доли астраханского риса до 14% от общего объёма всей выращиваемой культуры в России.
— Астраханская область имеет большой потенциал по производству риса в крупных масштабах. Во времена СССР здесь находились крупнейшие оросительные системы. Сегодня мы занимаемся восстановлением отрасли, и намерены вложить не менее 14 млрд рублей. Также запланировано возведение в регионе заводов по переработке зерновых и помещений для хранения зерна. Все вместе это позволит производить до 112 тысяч тонн риса в год и хранить до 100 тысяч тонн, — прокомментировал первый заместитель генерального директора ООО «АПК “Ресурс” Александр Горкин.
Добавим, реализацией инвестпроекта будет заниматься компания, основанная в 2020 году в Астраханской области. Основной вид деятельности организации — выращивание и переработка риса.