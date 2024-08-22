На Юге России занялись масштабным восстановлением рисоводства

— Астраханская область имеет большой потенциал по производству риса в крупных масштабах. Во времена СССР здесь находились крупнейшие оросительные системы. Сегодня мы занимаемся восстановлением отрасли, и намерены вложить не менее 14 млрд рублей. Также запланировано возведение в регионе заводов по переработке зерновых и помещений для хранения зерна. Все вместе это позволит производить до 112 тысяч тонн риса в год и хранить до 100 тысяч тонн, — прокомментировал первый заместитель генерального директора ООО «АПК “Ресурс” Александр Горкин.