Надзор прокуратуры помог завершить капремонт в больнице Усть-Кута

— В 2023 году ОГБУЗ «Усть-Кутская районная больница» заключила контракты с другими организациями на выполнение работ по завершению капитального ремонта со сроком исполнения до 19.12.2023. Вместе с тем проверка прокуратуры показала, что работы на объекте в установленный контрактами срок не были завершены, — пояснили в ведомстве.