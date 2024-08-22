Надзор прокуратуры помог завершить капремонт в больнице Усть-Кута

Надзор прокуратуры поспособствовал в завершении капремонта в больнице города Усть-Кута. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе региональной прокуратуры, в 2021 году подрядчик не выполнил должные работы и заказчик расторг контракт.
— В 2023 году ОГБУЗ «Усть-Кутская районная больница» заключила контракты с другими организациями на выполнение работ по завершению капитального ремонта со сроком исполнения до 19.12.2023. Вместе с тем проверка прокуратуры показала, что работы на объекте в установленный контрактами срок не были завершены, — пояснили в ведомстве.
Тогда правоохранители сообщили заказчику, что на объекте ведется работа по устранению невыполненных работ и для этого потребовалось привлечь больше людей. По итогам проверки три должностных лица были привлечены к дисциплинарной ответственности. Подрядчикам двух организаций выписали штрафы. Теперь капремонт в Усть-Кутской больнице завершен.
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