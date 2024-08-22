В Екатеринбурге установили 30-метровый флагшток с флагом РФ

В четверг, 22 августа, в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга состоялось торжественное открытие 30-метрового флагштока с огромным триколором. Он появился в сквере Дружбы народов, который расположен в границах проспекта Космонавтов и улицы Фронтовых бригад.
В церемонии открытия 30-метрового флагштока приняли участие мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, глава Орджоникидзевского района Роман Кравченко, а также депутаты Заксобрания, городской думы, ветераны и представители общественных организаций.
Почетное право поднять государственный флаг РФ предоставили участнику спецоперации Валерию Кривских, курсантам «Уральского юридического институту Министерства внутренних дел Российской Федерации» и волонтерскому отряду «Штурм» школы № 114.
— Орджоникидзевский район всегда был флагманом Екатеринбурга, здесь расположены все основные военно-промышленные предприятия. Поэтому сегодня, в День государственного флага, когда исполняется 30 лет указу президента о государственном флаге, мы открыли флагшток высотой 30 метров, самый большой в городе Екатеринбурге, — отметил глава администрации района Роман Кравченко.
Добавим, что День Государственного флага России был установлен указом президента Бориса Ельцина в 1994 году. Праздник ежегодно отмечается 22 августа, при этом во всех российских регионах проходят масштабные празднования с концертами, флешмобами, автопробегами и фестивалями.