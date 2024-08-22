В Екатеринбурге установили 30-метровый флагшток с флагом РФ

— Орджоникидзевский район всегда был флагманом Екатеринбурга, здесь расположены все основные военно-промышленные предприятия. Поэтому сегодня, в День государственного флага, когда исполняется 30 лет указу президента о государственном флаге, мы открыли флагшток высотой 30 метров, самый большой в городе Екатеринбурге, — отметил глава администрации района Роман Кравченко.