В Челябинске осудят глухонемого иностранца, обманувшего 17 человек

Как рассказали в областном надзорном ведомстве, глухонемой мужчина промышлял мошенничеством в 2023—2024 году. Своих жертв обвиняемый находил с помощью нескольких групп в соцсетях для глухонемых. Он брал взаймы деньги и обещал вернуть суммы в короткий срок, причем с так называемыми процентами, то есть больше, чем ему давали.