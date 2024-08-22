В Челябинске осудят глухонемого иностранца, обманувшего 17 человек

Расследование уголовного дела по статье «мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба в крупном размере» уже завершено. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.
Обвиняемым в нем стал 29-летний иностранный гражданин, а жертвами — почти два десятка человек с ограниченными возможностями здоровья.
Как рассказали в областном надзорном ведомстве, глухонемой мужчина промышлял мошенничеством в 2023—2024 году. Своих жертв обвиняемый находил с помощью нескольких групп в соцсетях для глухонемых. Он брал взаймы деньги и обещал вернуть суммы в короткий срок, причем с так называемыми процентами, то есть больше, чем ему давали.
Всего создатель финансовой пирамиды обманул 17 человек. Все жертвы оказались людьми с ограниченными способностями. Они отдали мошеннику 330 тысяч рублей.
Известно, что все потерпевшие подали иски на афериста. Уголовное дело будет рассматривать Курчатовский районный суд Челябинска.