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В Челябинске осудят глухонемого иностранца, обманувшего 17 человек

Расследование уголовного дела по статье «мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба в крупном размере» уже завершено.

Расследование уголовного дела по статье «мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба в крупном размере» уже завершено. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Обвиняемым в нем стал 29-летний иностранный гражданин, а жертвами — почти два десятка человек с ограниченными возможностями здоровья.

Как рассказали в областном надзорном ведомстве, глухонемой мужчина промышлял мошенничеством в 2023—2024 году. Своих жертв обвиняемый находил с помощью нескольких групп в соцсетях для глухонемых. Он брал взаймы деньги и обещал вернуть суммы в короткий срок, причем с так называемыми процентами, то есть больше, чем ему давали.

Всего создатель финансовой пирамиды обманул 17 человек. Все жертвы оказались людьми с ограниченными способностями. Они отдали мошеннику 330 тысяч рублей.

Известно, что все потерпевшие подали иски на афериста. Уголовное дело будет рассматривать Курчатовский районный суд Челябинска.