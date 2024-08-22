На Мамаевом кургане в Волгограде 23 августа прозвучит «Выстрел памяти»

Организаторы мероприятия из Межрегиональной патриотической общественной организации «Сталинградский призыв» особо подчеркивают, что в этот скорбный для всех жителей города-героя день церемония пройдет именно в Сталинграде. После того, как «Выстрел памяти» будет произведен, гильзы от пушек ЗИС-3 будут вручены почетным гостям, участвовавшим в памятном мероприятии.