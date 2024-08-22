На Мамаевом кургане в Волгограде 23 августа прозвучит «Выстрел памяти»

Ровно в полдень 23 августа, в День памяти жертв массированной бомбардировки Сталинграда, на главной высоте России будет произведен «Выстрел памяти». Две 76-мм дивизионные пушки ЗИС-3 готовят к стрельбе артиллеристы гвардейской мотострелковой дивизии.
«Так мы выразим уважение ко всем защитникам нашего Отечества и почтим память мирных жителей нашего города», — рассказал руководитель МПОО «Сталинградский призыв» Дмитрий Чернихов.
Организаторы мероприятия из Межрегиональной патриотической общественной организации «Сталинградский призыв» особо подчеркивают, что в этот скорбный для всех жителей города-героя день церемония пройдет именно в Сталинграде. После того, как «Выстрел памяти» будет произведен, гильзы от пушек ЗИС-3 будут вручены почетным гостям, участвовавшим в памятном мероприятии.