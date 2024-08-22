«Кедр» вернул один участок земли в парке имени 30-летия ВЛКСМ мэрии Омска

В июне прокуратура обнаружила нарушения земельного законодательства. Она подала иск в арбитражный суд, чтобы признать недействительным договор аренды, подписанный с ООО «Кедр». Это соглашение позволяло строить торговый и развлекательный комплекс на территории парка. Прокурор также попросил прекратить залог прав аренды на землю.