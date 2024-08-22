«Кедр» вернул один участок земли в парке имени 30-летия ВЛКСМ мэрии Омска

Прокуратура Омской области оспорила договор аренды земли в парке им. 30-летия ВЛКСМ. Ответчики согласились с требованиями прокуратуры.
В июне прокуратура обнаружила нарушения земельного законодательства. Она подала иск в арбитражный суд, чтобы признать недействительным договор аренды, подписанный с ООО «Кедр». Это соглашение позволяло строить торговый и развлекательный комплекс на территории парка. Прокурор также попросил прекратить залог прав аренды на землю.
«В ходе судебного разбирательства ответчиками были представлены соглашения о расторжении оспариваемого прокурором договора и договора залога (ипотеки), не зарегистрированные в установленном законом порядке», — сообщили в пресс-центре прокуратуры.
Под контролем прокуратуры ответчики начали процесс регистрации этих соглашений.
Суд прекратил дело после удовлетворения требований прокуратуры. Земельный участок теперь возвращен муниципалитету, а нарушения исправлены.