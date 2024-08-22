Воронежцам рассказали о предстоящих изменениях 4 пассажирских маршрутов

Кроме того, до конца года маршрут № 12, курсирующий от микрорайона Электроника до Юго-Западного рынка, в тестовом режиме будет следовать от вокзала «Воронеж-1» по улицам Мира, Степана Разина, Чернавский мост и Ленинский проспект. Сейчас автобус ходит через Северный мост.