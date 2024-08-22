Воронежцам рассказали о предстоящих изменениях 4 пассажирских маршрутов

В Воронеже анонсировали изменения в движении четырех маршруток, принятые на заседании профильной муниципальной комиссии. Об этом сообщили в телеграм-канале «Город и транспорт» 22 августа.
В частности, в движении маршруток № 20 и № 50 поменяется путь следования около конечной остановки «улица Перхоровича». Автобусы 20-го маршрута будут следовать по Южно-Моравской и Перхоровича через старую конечную, а № 50 — по улицам Шендрикова и Любы Шевцовой. Сейчас они ездят ровно наоборот.
Кроме того, до конца года маршрут № 12, курсирующий от микрорайона Электроника до Юго-Западного рынка, в тестовом режиме будет следовать от вокзала «Воронеж-1» по улицам Мира, Степана Разина, Чернавский мост и Ленинский проспект. Сейчас автобус ходит через Северный мост.
Также в тестовом режиме через Чернавский мост пустят до конца года автобус № 63, курсирующий между остановками «Филиал Стоматологической поликлиники № 6» и «Микрорайон Нефтебаза».
Кроме того, горожанам вернут остановку «ул. Комарова» возле храма и, наоборот, перенесут «ул. Машиностроителей» в районе пивзавода. Официальный статус придадут остановкам по улицам Васильковой, Тенистой, Урывского, Новокузнецкой, Тобольской и на автодороге, ведущий в Сомово. Пока изменения не вступили в силу.