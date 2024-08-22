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Омичей предупредили о неустойчивом характере погоды

С 23 августа в Омской области ожидаются опасные метеоявления.

Источник: Комсомольская правда

С 23 на 24 августа в Омской области прогнозируются неблагоприятные погодные условия. Ожидаются сильные дожди, грозы и ветер с порывами 15−20 м/с.

«В связи с неблагоприятными погодными явлениями, возможно возникновение чрезвычайных ситуаций не выше муниципального уровня, обусловленных увеличением техногенных пожаров в частном жилом секторе, авариями на коммунальных и энергетических системах жизнеобеспечения, повреждением или обрывом линий связи и электропередач, а также нарушением транспортного движения, ухудшением условий при проведении аварийно-восстановительных работ» − сообщили в администрации города Омска.

В случае чрезвычайных ситуаций и аварий, вызванных погодой, можно обращаться в МЧС по телефонам: 01, 8 (3812) 25−83−26, 8 (3812) 44−91−00, 101.

Также звонки принимают в единой дежурно-диспетчерской службе: 78−78−78.