В Омске стартует акция «Ночь Кино»

24 августа в Омске пройдет традиционная Всероссийская акция «Ночь кино», приуроченная к Дню российского кино. В этом году акция отмечает свое девятое проведение. Бесплатно зрителям будут показаны три самых кассовых российских фильма 2023−2024 года.
Все желающие могут посетить «Дом кино» (Ленинградская площадь, 1) и увидеть следующие фильмы:
— Семейная сказка «По щучьему велению» (режиссер Александр Войтинский, 6+);
— Фантастические приключения по мотивам повести Кира Булычёва «Сто лет тому вперёд» (режиссер Александр Андрющая, 12+);
— Военная драма «Воздух» (режиссер Алексей Герман-младший, 18+).
Акция «Ночь кино» проходит с 13:00 до 21:00. Вход свободный.