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В Омске стартует акция «Ночь Кино»

Она пройдет 24 августа в «Доме кино».

Источник: Комсомольская правда

24 августа в Омске пройдет традиционная Всероссийская акция «Ночь кино», приуроченная к Дню российского кино. В этом году акция отмечает свое девятое проведение. Бесплатно зрителям будут показаны три самых кассовых российских фильма 2023−2024 года.

Все желающие могут посетить «Дом кино» (Ленинградская площадь, 1) и увидеть следующие фильмы:

— Семейная сказка «По щучьему велению» (режиссер Александр Войтинский, 6+);

— Фантастические приключения по мотивам повести Кира Булычёва «Сто лет тому вперёд» (режиссер Александр Андрющая, 12+);

— Военная драма «Воздух» (режиссер Алексей Герман-младший, 18+).

Акция «Ночь кино» проходит с 13:00 до 21:00. Вход свободный.