В Омске стартует акция «Ночь Кино»

24 августа в Омске пройдет традиционная Всероссийская акция «Ночь кино», приуроченная к Дню российского кино. В этом году акция отмечает свое девятое проведение. Бесплатно зрителям будут показаны три самых кассовых российских фильма 2023−2024 года.