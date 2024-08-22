The Guardian: новый вариант оспы может оказаться менее смертельным, но он быстро распространяется

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Оспа обезьян — вирус, обнаруженный в Африке у мелких млекопитающих, таких как грызуны. Люди часто заражаются им, например при употреблении в пищу инфицированного животного. У них, как при обычной оспе, появляются сыпь и лихорадка, но менее опасные. До недавнего времени зараженные люди могли передавать вирус другим людям при тесном кожном контакте, а те в свою очередь передавали его дальше. Через два-три таких перехода вирус исчезал. Он казался довольно неопасным, особенно в тех местах, где его не переносили животные, и ему уделялось мало внимания, говорится в статье The Guardian.
Однако оспа обезьян не была неэффективной — ее просто сдерживала «конкуренция».
Потом вакцинация от оспы была прекращена, поскольку казалось, что мы искоренили ее, пишет Маккензи. Однако к 2010 году число случаев оспы в Демократической Республике Конго возросло в 20 раз, и почти все они были у людей, родившихся после 1980 года — у тех, у кого не было иммунитета. Ученые бьют тревогу: поскольку все меньше и меньше людей в популяции имеют иммунитет, каждая инфекция может распространяться все дальше и дальше.
А больше случаев — больше возможностей для вируса адаптироваться. В 2016 году вариант обезьяньей оспы clade II сделал именно это в Нигерии: он начал распространяться половым путем, в основном через нетрадиционные связи, и без необходимости в животных-переносчиках смог выйти на глобальный уровень. Нигерийские врачи заметили опасную болезнь, но тревогу забили, только когда первый случай появился в Лондоне в 2022 году и ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию. Ученые выяснили, что вакцинации и отслеживания контактов мужчин с наибольшим количеством партнеров, которые фактически были суперраспространителями, было бы достаточно для ограничения вспышки.
Богатые страны тогда использовали имеющиеся в наличии вакцины, а бедным не досталось ничего. В результате количество случаев резко упало к январю 2023 года, хотя вирус не был уничтожен.
Эксперты предполагают, что война и растущая бедность вынуждают все больше людей в Конго питаться грызунами. А так как сейчас в стране мало людей, которые ранее были вакцинированы от оспы, вирус может затронуть больше населения, прежде чем зайдет в тупик. Цепочка заражений в Конго по-прежнему начинается с животных, но теперь вирус дольше остается среди людей.
В конце 2023 года в юго-восточной части Конго, где не было случаев оспы обезьян, начали обнаруживать этот вирус у женщин-работниц секс-индустрии. Clade Ib — вариант clade I — распространяется среди людей с сентября 2023 года. Число случаев заражения им сейчас растет быстрее, чем clade I — как в Конго, так и в других странах.
К счастью, отмечает Маккензи, смертность от clade Ib не такая высокая, как некоторые опасались.
Новую вспышку в Африке легко можно было бы купировать, если у эндемичных стран было бы достаточно вакцин. Сейчас единственным крупным производителем вакцин от оспы является европейская компания Bavarian Nordic. Но до конца 2024 года она будет занята восполнением 5 млн доз вакцины, которые США в 2022 году использовали на свои нужды. К концу 2025 года компания сможет произвести всего 10 млн вакцин. Однако к тому времени, возможно, потребуется гораздо больше вакцин, и богатые страны почти наверняка снова окажутся первыми в очереди.
За последние годы оспа обезьян трансформировалась в четыре различных заболевания, которые ошибочно смешивают. Есть исходные варианты: clade I в Центральной Африке и clade II в Западной Африке. О них известно с 1970-х годов. Также зафиксирована недавно эволюционировавшая версия «b» каждого из этих вирусов, передающаяся половым путем. Наибольшую тревогу сейчас вызывает вариант clade Ib, который может вызвать пандемию.
Марина Светлова