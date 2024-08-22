The Guardian: новый вариант оспы может оказаться менее смертельным, но он быстро распространяется

Оспа обезьян — вирус, обнаруженный в Африке у мелких млекопитающих, таких как грызуны. Люди часто заражаются им, например при употреблении в пищу инфицированного животного. У них, как при обычной оспе, появляются сыпь и лихорадка, но менее опасные. До недавнего времени зараженные люди могли передавать вирус другим людям при тесном кожном контакте, а те в свою очередь передавали его дальше. Через два-три таких перехода вирус исчезал. Он казался довольно неопасным, особенно в тех местах, где его не переносили животные, и ему уделялось мало внимания, говорится в статье The Guardian.