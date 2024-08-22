На создание новых энергообъектов в Ростовской области потребуется 9 млрд рублей

Создание новых энергообъектов в Ростовской области потребует не менее 9 млрд рублей. Об этом на заседании в правительстве региона сообщил губернатор Василий Голубев.
— Нужно построить две подстанции — ПС 500 кВ и ПС 220 кВ, центр питания, это будет стоить не менее 9 млрд рублей, — отметил Василий Голубев.
Ситуацию уточнил министр промышленности и энергетики Ростовской области Андрей Савельев. По словам чиновника, на ПС 500 кВ планируется реконструкция, а ПС 220 кВ должны построить вместе с линейными объектами. Сейчас эти вопросы рассматриваются в Минэнерго России.
Также Андрей Савельев отметил, что обновления требуют и другие объекты генерации. В частности, на Новочеркасской ГРЭС модернизируют два блока, «но этого недостаточно». Кроме того, развития требует и сетевое хозяйство, по этому направлению сейчас принимаются необходимые меры.
После отчета руководителя донского минпромэнерго губернатор подчеркнул, что регион должен сделать выводы и провести необходимую работу по обновлению и усилению уже существующих мощностей.
— Если мы не будем уделять внимание модернизации сетей, то завтра, даже при том, что построим новые объекты, столкнемся с той же проблемой даже в обычное время, без высоких температур, — отметил губернатор Василий Голубев.
Напомним, ранее стало известно, что энергомощность донского региона могут усилить с помощью строительства новой АЭС.