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SHAMAN выступит на Красной площади с новой концертной программой 22 августа

Российский автор и исполнитель Ярослав Дронов, известный под сценическим псевдонимом SHAMAN, в четверг, 22 августа, сообщил, что во время выступления вечером на Красной площади представит свою новую концертную программу.

Ранее в этот день он выступил на Дне Государственного флага около Музея Победы на Поклонной горе в Москве. Во время концерта был развернут флаг страны площадью более 1 тыс. кв. м.

«Хочу поздравить всю страну с праздником — с Днем российского флага. Я очень рад быть частью события. Сегодня вечером это всё продолжится на Красной площади. Праздник продолжается, и вот я сегодня представлю свою новую концертную программу под названием “Победа”, — сказал SHAMAN.

29 июля Дронов анонсировал свое участие в этно-опере «Князь Владимир». Он отметил, что премьера намечена на февраль следующего года.

22 июля президент РФ Владимир Путин присвоил SHAMAN звание заслуженного артиста России.