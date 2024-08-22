SHAMAN выступит на Красной площади с новой концертной программой 22 августа

Ранее в этот день он выступил на Дне Государственного флага около Музея Победы на Поклонной горе в Москве. Во время концерта был развернут флаг страны площадью более 1 тыс. кв. м.
«Хочу поздравить всю страну с праздником — с Днем российского флага. Я очень рад быть частью события. Сегодня вечером это всё продолжится на Красной площади. Праздник продолжается, и вот я сегодня представлю свою новую концертную программу под названием “Победа”, — сказал SHAMAN.
29 июля Дронов анонсировал свое участие в этно-опере «Князь Владимир». Он отметил, что премьера намечена на февраль следующего года.
22 июля президент РФ Владимир Путин присвоил SHAMAN звание заслуженного артиста России.