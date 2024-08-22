SHAMAN выступит на Красной площади с новой концертной программой 22 августа

«Хочу поздравить всю страну с праздником — с Днем российского флага. Я очень рад быть частью события. Сегодня вечером это всё продолжится на Красной площади. Праздник продолжается, и вот я сегодня представлю свою новую концертную программу под названием “Победа”, — сказал SHAMAN.