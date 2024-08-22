Место проведения ранних концертов The Beatles сдается как жилье

Casbah открылся в 1959-м в подвале семейного дома Беста при помощи его матери Моны. The Beatles выступали в клубе более 40 раз, а коллектив Леннона The Quarrymen — 13 раз. В 1962-м заведение закрылось, а в 2020-м Пит занялся его реновацией.