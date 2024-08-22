Место проведения ранних концертов The Beatles сдается как жилье

Ливерпульский клуб Casbah, где проходили одни из первых шоу группы The Beatles, стал пятиквартирным объектом компании Airbnb. Площадка занимается краткосрочной сдачей жилья.
Каждое помещение под клубом переоборудовано под комнату класса люкс, сообщает The Independent. Все номера названы в честь участников первоначального состава квартета — Пола Маккартни, Джона Леннона, барабанщика Пита Беста и басиста Стюарта Сатклиффа. В каждом хранятся памятные вещи The Beatles — фотографии, музыкальные инструменты, постеры. Цены начинаются от 150 фунтов стерлингов за ночь (около 18 тысяч рублей).
Casbah открылся в 1959-м в подвале семейного дома Беста при помощи его матери Моны. The Beatles выступали в клубе более 40 раз, а коллектив Леннона The Quarrymen — 13 раз. В 1962-м заведение закрылось, а в 2020-м Пит занялся его реновацией.
Ранее редкая копия первого сингла легенд Love Me Do (1962) была выставлена на аукцион.