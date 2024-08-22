Меры по поддержки 99 садоводств обсудили в Братске

Была обозначена проблема создания минеральных полос — МЧС требует их от садоводств, а лесхоз не дает разрешение. Вопросы роста стоимости вывоза ТКО, снос хозпостроек с береговой зоны Братского водохранилища и ряд других тем понимали на заседании.