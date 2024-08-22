Меры по поддержки 99 садоводств обсудили в Братске

Меры поддержки 99 садоводств обсудили в администрации Братска. Среди основных проблем было выделено состояние дорог, обеспечение светом и водой, а также пожарная безопасность и сохранность имущества. Среди планов — газификация. Об этом в своем тг-канале сообщил мэр города Братска Сергей Серебренников.
— Большим подспорьем для дачников являются областные грантовые конкурсы. Жители Братска активно в них участвуют. В 2023 году, 6 городских СНТ получили в общей сложности 3,9 млн рублей: «Сибирские сады», «Юбилейный», «Учитель», «Дунайка БрАЗ», «Заозерное», «Таежный ключ», — поделился Сергей Серебренников.
Была обозначена проблема создания минеральных полос — МЧС требует их от садоводств, а лесхоз не дает разрешение. Вопросы роста стоимости вывоза ТКО, снос хозпостроек с береговой зоны Братского водохранилища и ряд других тем понимали на заседании.
По его завершению жители СНТ могли сами задать интересующие вопросы. Теперь городские и региональные власти взяли их в проработку.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске будет ограничен проезд по улице Донская с 26 августа. Это связано с проведением ремонтных работ.