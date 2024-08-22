Конец лета в Перми обещает быть теплым и солнечным

Кажется, небесная канцелярия под занавес лета решила вознаградить пермяков за погодные неурядицы двух предыдущих недель. Мы уже почти смирились с тем, что за окном беспрерывно льет дождь, но погода подготовила приятный сюрприз.
Как сообщил доктор географических наук Андрей Шихов, после череды дождливых циклонов в Прикамье придут два сухих теплых антициклона, один теплее другого:
— Уже можно с уверенностью говорить, что дождливый период у нас позади. В пятницу к нам выйдет сухой антициклон. Правда, мы окажемся на его холодной периферии, так что температура днем окажется даже на пару градусов ниже, чем в четверг, — днем в Перми ожидается лишь до +18 градусов. Зато не будет осадков.
В субботу воздух начнет прогреваться и заметно потеплеет, в Перми — до +20. В воскресенье могут пройти небольшие дожди, но столбик термометра днем вновь поднимется до 20-градусной отметки.
В начале следующей недели в Прикамье придет еще более мощный антициклон. Ожидается, что в течение нескольких дней у нас будет малооблачный период — умеренно теплый, с температурой днем в диапазоне +20… +25 градусов. Для третьей декады августа это уже выше нормы.
Правда, ночи уже будут более прохладные, чем на прошлой неделе, но погода будет достаточно сухая и вполне комфортная.
Пока ожидается, что этот антициклон продержится до конца лета.
Каким будет начало осени? Пока сохраняется неопределенность. Все зависит от того, куда будет смещаться этот антициклон, если на запад, то возможен заток с севера более холодного воздуха.