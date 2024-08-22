Конец лета в Перми обещает быть теплым и солнечным

— Уже можно с уверенностью говорить, что дождливый период у нас позади. В пятницу к нам выйдет сухой антициклон. Правда, мы окажемся на его холодной периферии, так что температура днем окажется даже на пару градусов ниже, чем в четверг, — днем в Перми ожидается лишь до +18 градусов. Зато не будет осадков.