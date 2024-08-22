Засуха в Ростовской области достигла опасного значения в августе

К слову, еще 19 августа почвенную и атмосферную засуху прогнозировали только четырех районах Ростовской области. Ранее в Агрохимической службе рассказали, что уровень влаги считается недостаточным, если в течение трех декад его запасы в слое почвы до 20 см составляют 10 мм и менее, а в слое почвы до 100 см — 50 мм и меньше.