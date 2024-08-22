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Засуха в Ростовской области достигла опасного значения в августе

Два вида засухи и суховей фиксируют уже в 13 территориях Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Засуха в Ростовской области достигла значения опасного агрометеорологического явления. Обновленные данные опубликовали донские синоптики на сайте ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС».

Специалисты отмечают два вида засухи:

— атмосферную: в Белокалитвинском и Ремонтненском районах;

— почвенную, на полях с подсолнечником: в Зерноградском, Белокалитвинском, Боковском, Тацинском, Красносулинском, Чертковском, Миллеровском и Милютинском районах.

В Матвеево-Курганском районе фиксируют суховей. Опасных критериев он достиг в Семикаракорском, Константиновском и Зимовниковском районах.

К слову, еще 19 августа почвенную и атмосферную засуху прогнозировали только четырех районах Ростовской области. Ранее в Агрохимической службе рассказали, что уровень влаги считается недостаточным, если в течение трех декад его запасы в слое почвы до 20 см составляют 10 мм и менее, а в слое почвы до 100 см — 50 мм и меньше.

Погодные условия могут повлиять на урожай масличных культур.