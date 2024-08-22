Засуха в Ростовской области достигла опасного значения в августе

Засуха в Ростовской области достигла значения опасного агрометеорологического явления. Обновленные данные опубликовали донские синоптики на сайте ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС».
Специалисты отмечают два вида засухи:
— атмосферную: в Белокалитвинском и Ремонтненском районах;
— почвенную, на полях с подсолнечником: в Зерноградском, Белокалитвинском, Боковском, Тацинском, Красносулинском, Чертковском, Миллеровском и Милютинском районах.
В Матвеево-Курганском районе фиксируют суховей. Опасных критериев он достиг в Семикаракорском, Константиновском и Зимовниковском районах.
К слову, еще 19 августа почвенную и атмосферную засуху прогнозировали только четырех районах Ростовской области. Ранее в Агрохимической службе рассказали, что уровень влаги считается недостаточным, если в течение трех декад его запасы в слое почвы до 20 см составляют 10 мм и менее, а в слое почвы до 100 см — 50 мм и меньше.
Погодные условия могут повлиять на урожай масличных культур.