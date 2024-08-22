Километровый триколор развернули в Самарской области в честь Дня флага РФ

В Самарской области 22 августа 2024 года устроили необычный флешмоб в честь Дня флага РФ. В одном из городов региона сегодня развернули самый большой триколор в России. Его длина превысила 1 км.
Акцию провели в Отрадном. В ней приняли участие сотни горожан: представители различных организаций, сферы образования и культуры, школьники, студенты, спортсмены, волонтеры, активисты. Вместе они развернули бело-синее-красное полотно и пронесли его по центральным улицам города под песни группы «Любэ» и певца Shaman. Длина флага составила 1012 метров.
«Отрадный повторил рекорд России, который был установлен в Самаре в 2019 году», — сообщили в городской администрации.
Напомним, пять лет назад на набережной Волги в Самаре растянули триколор, чья длина составила 1012 метров. Впоследствии это событие занесли в книгу рекордов России. После флешмоба километровое полотнище передали на хранение в музей им. П. В. Алабина.