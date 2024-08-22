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В приграничных регионах России 114 школ начнут учебный год дистанционно

Для детей, переехавших с семьями в другие регионы, предусмотрена организация учебного процесса на новых местах.

Источник: РИА "Новости"

Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что новый учебный год для 114 школ в приграничных районах РФ начнется в дистанционном режиме.

У нас ситуация на контроле, мы тесно работаем и с силовыми и правоохранительными органами. Планируем, что школьники 2 сентября вместе со всей страной приступят к учебе. У нас 114 школ будет в приграничных регионах в дистанционном формате, здесь работа проведена.

Сергей Кравцов
министр просвещения России (цитата по «Интерфакс»)

Он подчеркнул необходимость предоставить детям из Белгородской области, пребывающим в оздоровительных центрах, возможность продолжать учебу на месте. «Мы готовим проект письма вместе с губернатором, завтра мы вам его направим, просьба поддержать», — заявил Кравцов на совещании у президента с членами правительства.

«Все те ребята, которые переехали с семьями из Курской области в другие регионы, также мы все вопросы решили, чтобы 2 сентября они могли пойти в те школы, где находятся», — добавил глава Минпросвещения.

Кравцов заверил, что все они будут обеспечены необходимыми учебными учебниками.

Нина Лютикова

образование