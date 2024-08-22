В приграничных регионах России 114 школ начнут учебный год дистанционно

У нас ситуация на контроле, мы тесно работаем и с силовыми и правоохранительными органами. Планируем, что школьники 2 сентября вместе со всей страной приступят к учебе. У нас 114 школ будет в приграничных регионах в дистанционном формате, здесь работа проведена.