Минэкологии Татарстана рассказало об уровне воды на Волге в конце лета

«Мы все с вами помним, что было в это время на Казанке в прошлом году. Все острова вышли [из-под воды]. По поручению Раиса Татарстана [Рустама Минниханова] мы оцифровали Волжско-Камский каскад, и не просто видим в режиме реального времени уровень воды, а еще научились его моделировать с учетом всех боковых притоков. Мы все эти расчеты берем, когда выходим с предложениями на заседания межведомственной рабочей группы», — отметил министр.