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В аэропорту Уфы сняли с рейса пьяного пассажира

Нарушитель был доставлен в линейный отдел полиции.

Источник: Башинформ

К сотрудникам линейного отдела полиции в аэропорту Уфы обратился представитель транспортной организации, который сообщил, что пассажир рейса сообщением «Уфа — Норильск» по внешним признакам находится в нетрезвом виде. Гражданин имел признаки опьянения — шаткая походка, резкий запах алкоголя.

Представителями авиакомпании было принято решение о недопущении 53-летнего жителя Краснодарского края на борт самолета. Гражданин, находясь в состоянии опьянения, вызванном употреблением алкоголя, нарушал общественный порядок.

Сотрудниками транспортной полиции нарушитель был доставлен в линейный отдел полиции, где в отношении его составлен административный протокол по ст. 20.21 КоАП РФ «Появление в общественных местах в состоянии опьянения».