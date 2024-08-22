В аэропорту Уфы сняли с рейса пьяного пассажира

К сотрудникам линейного отдела полиции в аэропорту Уфы обратился представитель транспортной организации, который сообщил, что пассажир рейса сообщением «Уфа — Норильск» по внешним признакам находится в нетрезвом виде. Гражданин имел признаки опьянения — шаткая походка, резкий запах алкоголя.
Представителями авиакомпании было принято решение о недопущении 53-летнего жителя Краснодарского края на борт самолета. Гражданин, находясь в состоянии опьянения, вызванном употреблением алкоголя, нарушал общественный порядок.
Сотрудниками транспортной полиции нарушитель был доставлен в линейный отдел полиции, где в отношении его составлен административный протокол по ст. 20.21 КоАП РФ «Появление в общественных местах в состоянии опьянения».